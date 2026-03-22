Рютте закликав союзників НАТО підтримати військову кампанію США проти Ірану

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про «повну підтримку» військових дій президента США Дональда Трампа проти Ірану та висловив упевненість, що «союзники зрештою об’єднаються навколо цієї позиції».

В інтерв’ю телеканалу CBS він наголосив, що країни Альянсу традиційно діють спільно: «Наскільки я знаю, ми завжди об’єднуємося».

Рютте також визнав, що частина європейських держав поки що «обережно ставиться до участі у конфлікті, зокрема щодо операцій із забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці». Водночас він пояснив це тим, що «союзники не були залучені до початкового планування операції США та Ізраїлю, що робилося для збереження фактору несподіванки».

«Я розумію роздратування президента, що це займає час, але також прошу розуміння –країнам потрібно було підготуватися, не маючи попередньої інформації», – зазначив генсек.

Сам Трамп раніше різко критикував союзників по НАТО, заявивши, що без США Альянс є «паперовим тигром». Він також звинуватив європейські країни у «небажанні долучатися до операції із розблокування Ормузької протоки, попри зростання цін на нафту».

Попри це, Рютте підкреслив, що дії Трампа спрямовані на забезпечення глобальної безпеки: «Він робить це, щоб зробити світ безпечнішим».

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США.

Іран заблокував Ормузьку протоку після початку війни на Близькому Сході. Через протоку проходило до п’ятої частини всього морського експорту нафти (близько 20 мільйонів барелів на добу), а також зрідженого газу. Випадання цього обсягу вже призвело до різкого зростання цін на нафту та змусило Міжнародне енергетичне агентство відкрити резерви, вивільнивши на ринок найбільший в історії обсяг близько 400 мільйонів барелів. Крім того, США тимчасово зняли санкції з російської нафти, яка перебуває на суднах у морі, а також із іранської нафти.