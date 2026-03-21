Іран завдав ракетного удару по Дімоні в Ізраїлі: понад 40 поранених

У місті Дімона на півдні Ізраїлю іранська балістична ракета влучила у житлову будівлю, внаслідок чого постраждали десятки людей, повідомила ізраїльська служба екстреної допомоги.

За останніми даними, кількість поранених перевищила 40 людей. Серед них – 10-річний хлопчик, який зазнав поранень середньої тяжкості від уламків.

Іранський державний мовник IRIB заявив, що удар був спрямований на об’єкти ядерної інфраструктури в місті. Там також назвали атаку «відповіддю на попередній удар» Ізраїлю по ядерному об’єкту в Натанзі.

Це щонайменше другий випадок атаки на Натанз від початку збройного протистояння між Ізраїлем, США та Іраном, яке триває з кінця лютого.

Після інциденту генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі закликав сторони до «військової стриманості», щоб запобігти ядерній аварії.

Іран продовжує завдавати ударів у відповідь, запускаючи ракети по Ізраїлю й державах Перської затоки. Пізно ввечері 19 березня системи протиповітряної оборони перехопили снаряди над Єрусалимом, тоді як Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт і Саудівська Аравія повідомили про напади на енергетичні й військові об’єкти на початку доби 20 березня.

Тегеран попередив, що проявить «нульову стриманість» у разі подальших ударів по його інфраструктурі.

Бойові дії також загострилися в Лівані, де, за словами місцевої влади, ізраїльські удари вже забрали життя понад 1000 людей, що спонукало до поновлення закликів до перемир’я.

Після коментарів Нетаньягу ціна на нафту впала більш ніж на два відсотки, повідомляє AFP.

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США.



