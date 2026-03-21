Вже 22 країни готові долучитися до забезпечення судноплавства в Ормузькій протоці

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади та ще понад десяти країн виступили зі спільною заявою щодо ситуації в Ормузькій протоці, засудивши дії Ірану.

У заяві, оприлюдненій на сайті уряду Великої Британії, сторони заявили про «рішуче засудження» атак на неозброєні комерційні судна в Перській затоці, а також ударів по цивільній інфраструктурі, включно з нафтовими та газовими об’єктами. Окремо наголошується на фактичному блокуванні протоки іранськими силами.

Країни висловили «глибоке занепокоєння» ескалацією конфлікту та закликали Тегеран негайно припинити погрози, мінування акваторії, а також ракетні й дронові атаки, які перешкоджають міжнародному судноплавству. У заяві підкреслюється, що такі дії порушують норми міжнародного права, зокрема положення Конвенції ООН з морського права, і суперечать резолюції Ради Безпеки ООН 2817.

Лідери наголосили, що втручання у міжнародні морські перевезення та порушення глобальних енергетичних ланцюгів становлять загрозу міжнародному миру та безпеці. У зв’язку з цим вони закликали до «негайного мораторію на атаки проти цивільної інфраструктури».

Країни також заявили про готовність долучитися до забезпечення безпечного проходу суден через протоку та підтримали підготовчі кроки держав, які вже працюють над цим.

Окремо у заяві привітали рішення Міжнародного енергетичного агентства щодо скоординованого вивільнення стратегічних нафтових резервів. Лідери наголосили, що «працюватимуть над стабілізацією енергетичних ринків, зокрема шляхом збільшення видобутку нафти».

Також передбачена підтримка найбільш постраждалих країн через механізми Організації Об’єднаних Націй та міжнародних фінансових інституцій.

Підписанти заяви підкреслили, що «безпека на морі та свобода судноплавства є ключовими для глобальної стабільності та закликали всі держави дотримуватися норм міжнародного права».

Президент США Дональд Трамп, який нещодавно розкритикував своїх союзників по НАТО за відмову бути безпосередньо присутніми в Ормузькій протоці для забезпечення судноплавства, має зустрітися з прем’єр-міністром Японії Санае Такаїчі згодом сьогодні.

Фактичне перекриття Ормузької протоки для цивільного судноплавства стало основною рушійною силою перебоїв на світовому енергетичному ринку. Станом на 19 березня ціни на нафту продовжували зростати, при цьому ціна на еталонну нафту марки Brent зросла більш ніж на 5 відсотків – до 112,84 долара за барель.

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США. При цьому видання Axios писало, що США просили Ізраїль не атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану.