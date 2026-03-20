Лідери ЄС закликали до «мораторію» на удари по енергетичних і водних об’єктах на Близькому Сході

Європейська рада закликала до «мораторію» на удари по енергетичних і водних об’єктах на Близькому Сході, у той час як взаємні атаки Ізраїлю й Ірану продовжують впливати на нафтові ринки в рамках конфлікту.

«Події в Ірані й ширшому регіоні загрожують регіональній і глобальній безпеці», – йдеться у заяві Ради від 19 березня.

Ці коментарі прозвучали після зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі, на якій обговорювалися війна США й Ізраїлю проти Ірану і війна Росії проти України.

Тегеран почав атаки на газові й нафтові об’єкти союзників США в Перській затоці у відповідь на американсько-ізраїльські удари проти Ірану, які розпочалися 28 лютого і привели до загибелі багатьох лідерів режиму, а також знищили значну частину його військового потенціалу.

Після того, як Ізраїль завдав удару по великому газовому родовищу Ірану Південний Парс 18 березня, Тегеран пообіцяв відповідь й атакував енергетичні об’єкти у Перській затоці, зокрема, головний газовий хаб Катару Рас-Лаффан.

Генеральний директор QatarEnergy Саад аль-Каабі заявив, що атаки Тегерана вивели з ладу 17% експортних потужностей зрідженого природного газу (ЗПГ) країни і призвели до втрати близько 20 мільярдів доларів річного доходу.

Єврорада закликала до «деескалації й максимальної стриманості, захисту цивільного населення й цивільної інфраструктури, а також повної поваги до міжнародного права всіма сторонами, включаючи принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй і міжнародного гуманітарного права».

У заяві також йдеться про те, що ЄС «рішуче засуджує невибіркові удари Ірану по країнах регіону і висловлює свою солідарність з постраждалими державами».

«Рада закликає Іран і його проксі-сили негайно припинити ці напади й поважати суверенітет і територіальну цілісність країн регіону», – наголошується в заяві.

На тлі закликів президента США Дональда Трампа до країн, які використовують Ормузьку протоку, допомогти захистити судноплавство там, у заяві ЄС вказано, що він «засуджує будь-які дії, які загрожують судноплавству або перешкоджають суднам входити і виходити» з цього важливого водного шляху.

Але в ЄС не розкрили якихось конкретних планів щодо приєднання до потенційної коаліції, яку створює Трамп, заявивши натомість, що закликають до посилення морських оборонних операцій ЄС Aspides і Atalanta.

Це військові операції ЄС, спрямовані на захист свободи судноплавства в Червоному морі й на моніторинг і звітність про «тіньові флоти» в регіоні Перської затоки.

У заяві зазначається, що європейські лідери вітають «посилення зусиль, оголошених державами-членами, зокрема шляхом посилення координації з партнерами в регіоні, для забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці, як тільки будуть виконані умови».

Раніше європейські союзники США, а також Японія висловили готовність долучитися до забезпечення проходу через Ормузьку протоку. У заяві не окреслювалися конкретні параметри внесків Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії, країни, яка постачає більшу частину своєї нафти через Ормузьку протоку.