Японія і 5 країн Європи готові долучитися до забезпечення судноплавства в Ормузькій протоці

Європейські союзники Сполучених Штатів і Японія висловили готовність до «відповідних» зусиль для забезпечення проходу через Ормузьку протоку – про це йдеться в спільній заяві лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії, опублікованій 19 березня.

«Ми вітаємо зобов’язання країн, які займаються підготовчим плануванням», – додається в заяві.

Країни також розкритикували Тегеран за нещодавні напади на цивільні судна та енергетичну інфраструктуру в регіоні.

У заяві не окреслюються конкретні параметри внеску європейських країн та Японії.

Читайте також: Саудівська Аравія: порт Янбу припинив завантаження нафти на тлі обстрілу

Президент США Дональд Трамп, який нещодавно розкритикував своїх союзників по НАТО за відмову бути безпосередньо присутніми в Ормузькій протоці для забезпечення судноплавства, має зустрітися з прем’єр-міністром Японії Санае Такаїчі згодом сьогодні.

Фактичне перекриття Ормузької протоки для цивільного судноплавства стало основною рушійною силою перебоїв на світовому енергетичному ринку. Станом на 19 березня ціни на нафту продовжували зростати, при цьому ціна на еталонну нафту марки Brent зросла більш ніж на 5 відсотків – до 112,84 долара за барель.

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США. При цьому видання Axios писало, що США просили Ізраїль не атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану.



