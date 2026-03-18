США атакували іранські ракетні об’єкти поблизу Ормузької протоки

Американські військові оголосили, що атакували іранські ракетні позиції поблизу стратегічної Ормузької протоки, використовуючи так звані бомби-руйнівники бункерів.

Центральне командування США 17 березня заявило на платформі соціальних мереж X, що американські війська успішно застосували «кілька 5000-фунтових бомб глибокого проникнення» проти укріплених іранських ракетних об’єктів на узбережжі поблизу Ормузької протоки.

У повідомленні вказано, що «протикорабельні крилаті ракети, розміщені на цих об’єктах, становили загрозу для міжнародного судноплавства в цьому стратегічному проході».

Тим часом, нові вибухи пролунали в Дубаї в той час, як ОАЕ розглядають можливість приєднання до військово-морської коаліції США.

За словами офіційних осіб ОАЕ, від початку війни Іран випустив по країні понад дві тисячі безпілотників і ракет.

Дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш заявив, що країна розглядає можливість приєднання до ініціативи США щодо захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку, за повідомленнями, Іран фактично закрив для суден. За його словами, переговори з цього питання тривають, але остаточне рішення ще не ухвалене.

В Ізраїлі місцеві ЗМІ 18 березня повідомили, що щонайменше двоє людей загинули внаслідок іранського ракетного удару по країні.

За повідомленнями Haaretz і Times of Israel, які посилаються на гуманітарні організації, жертви зазнали серйозних поранень внаслідок атаки на місто Рамат-Ган, поблизу Тель-Авіва, і пізніше померли від травм. У повідомленнях також вказано, що ще двоє людей поранені в містах Бней-Брак і Петах-Тіква, на схід від Тель-Авіва.

Після вбивства внаслідок ізраїльського удару секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані Тегеран оголосив, що у відповідь завдав по Тель-Авіву удару ракетами, оснащеними касетними боєголовками.

Нічний напад на район поблизу густонаселених районів Тель-Авіва, де також розташовані важливі військові об’єкти, призвів до збільшення кількості загиблих у війні в Ізраїлі до щонайменше 14.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

Військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що цілі цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю.