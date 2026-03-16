Аеропорт Дубаю відновлює рейси після пожежі, пов’язаної з ударом дрона

Стовп диму від пожежі в міжнародному аеропорту Дубаю, ОАЕ, 16 березня 2026 року
Міжнародний аеропорт Дубаю почав поступово відновлювати рейси після того, як пожежа, спричинена ударом дрона, призвела до тимчасового призупинення польотів, підкресливши ризики для авіації на тлі війни США й Ізраїлю проти Ірану.

Конфлікт порушив світове авіасполучення, призвівши до масових скасувань і перенаправлень рейсів у той час, як значна частина повітряного простору Близького Сходу залишається закритою, а ціни на пальне зростають.

Внаслідок удару в Дубаї був пошкоджений паливний бак поблизу аеропорту, але ніхто не постраждав, повідомила 16 березня влада Об’єднаних Арабських Еміратів.

Авіакомпанії Emirates і flydubai ненадовго зупиняли роботу, перенаправивши деякі рейси до міжнародного аеропорту Аль-Мактум.

Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що вранці 16 березня системи протиповітряної оборони країни знову перехоплювали іранські ракети й безпілотники.

Це був третій удар по аеропорту від 28 лютого.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Іранські удари спрямовані на об’єкти, пов’язані з дипломатичними місіями і військовими базами США, а також на цивільну інфраструктуру.

