Аеропорт Дубаю відновлює рейси після пожежі, пов’язаної з ударом дрона

Міжнародний аеропорт Дубаю почав поступово відновлювати рейси після того, як пожежа, спричинена ударом дрона, призвела до тимчасового призупинення польотів, підкресливши ризики для авіації на тлі війни США й Ізраїлю проти Ірану.

Конфлікт порушив світове авіасполучення, призвівши до масових скасувань і перенаправлень рейсів у той час, як значна частина повітряного простору Близького Сходу залишається закритою, а ціни на пальне зростають.

Внаслідок удару в Дубаї був пошкоджений паливний бак поблизу аеропорту, але ніхто не постраждав, повідомила 16 березня влада Об’єднаних Арабських Еміратів.

Авіакомпанії Emirates і flydubai ненадовго зупиняли роботу, перенаправивши деякі рейси до міжнародного аеропорту Аль-Мактум.

Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що вранці 16 березня системи протиповітряної оборони країни знову перехоплювали іранські ракети й безпілотники.

Це був третій удар по аеропорту від 28 лютого.

Спільна операція Сполучених Штатів та Ізраїлю у першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Іранські удари спрямовані на об’єкти, пов’язані з дипломатичними місіями і військовими базами США, а також на цивільну інфраструктуру.