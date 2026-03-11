МЗС: повітряний простір залишається закритим у чотирьох країнах Близького Сходу, в Ізраїлі – частково

Повітряний простір залишається закритим у Кувейті, Об’єднаних Арабських Еміратах, Ірані, Іраку, а повітряний простір в Ізраїлі закритий частково, повідомляє станом на ранок 11 березня Міністерство закордонних справ України.

За даними українського зовнішньополітичного відомства, міжнародні аеропорти Дубай (DXB) та Шарджа (SHJ) працюють в тестовому режимі, Катар частково відновив функціонування повітряного простору. Аеропорти Йорданії, Саудівської Аравії, Лівану та Оману працюють в штатному режимі.

У МЗС додали, що загалом з 28 лютого на «гарячу лінію» міністерства надійшли 87 звернень громадян України щодо загострення безпекової ситуації на Близькому Сході, переважно через скасування авіарейсів.

9 березня український президент Володимир Зеленський розповів, що Україна отримала 11 запитів на постачання безпілотників, здатних відбивати атаки дронів. За його словами, з такими запитами звернулися країни, які є регіональними сусідами Ірану, а також європейські держави та Америка.

10 березня, відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський розповів, що саме Україна хоче отримати в обмін на постачання дронів та фахівців із захисту від безпілотників на Близькому Сході. Передусім, за його словами, йдеться про дефіцитні для України ракети для систем протиповітряної оборони – PAC-2 і PAC-3. Водночас він нагадав, що Київ пропонував Сполученим Штатам угоду з інвестицій у виробництво дронів ще рік тому.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.



