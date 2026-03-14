Іран заявляє про продовження експорту нафти після удару по острову Харг, в ОАЕ після атаки сталася пожежа на енергооб’єкті

Безпілотники та ракети завдали ударів по цілях у Багдаді та Об’єднаних Арабських Еміратах 14 березня, водночас Тегеран заявив, що експорт нафти з його ключового терміналу на острові Харг продовжується, незважаючи на удари США там.

Як повідомили іракські представники служби безпеки, безпілотник влучив у територію посольства США в Багдаді вранці 14 березня, а з еміратського порту Фуджейра піднявся дим після того, як уламки перехопленого безпілотника спричинили пожежу поблизу енергетичних об’єктів.



Тим часом іранські державні ЗМІ повідомили, що експорт сирої нафти з острова Харг – головного нафтового терміналу Ірану – продовжується, незважаючи на авіаудари США.



Офіційне інформаційне агентство Ірану IRNA цитує високопоставленого чиновника провінції, який заявив, що експорт сирої нафти з стратегічного острівного терміналу безперебійно надходить, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про те, що американські війська «повністю знищили» там іранські військові цілі.



Удар по острову Харг ознаменував собою важливу подію в конфлікті, який розпочався 28 лютого після масштабних американсько-ізраїльських ударів по іранських військових та ядерних об'єктах.



Трамп заявив, що американські війська здійснили «один з найпотужніших бомбардувань в історії Близького Сходу», спрямований на військові об'єкти на острові, оминаючи його життєво важливі термінали експорту нафти.



Центральне командування США пізніше заявило, що війська завдали ударів по понад 90 іранським військових цілях на острові Харг, зберігаючи при цьому його нафтову інфраструктуру.

Острів Харг обробляє близько 90% експорту сирої нафти Ірану, що робить його одним із стратегічно найбільш чутливих енергетичних об’єктів у регіоні.

Трамп попередив, що стримування може припинитися, якщо Іран перешкоджатиме судноплавству через сусідню Ормузьку протоку. Він також сказав, що ВМС США незабаром почнуть супроводжувати судна через протоку.



Вузький водний шлях зазвичай перевозить близько однієї п'ятої світових морських запасів нафти, але танкерний рух значною мірою припинився з моменту початку конфлікту.

Незважаючи на військову міць США та Ізраїлю, Іран продовжує завдавати ракетних ударів та ударів безпілотниками по всьому Близькому Сходу, спрямованих на енергетичні об'єкти та військові споруди, повідомляють регіональні чиновники.

14 березня в порту Фуджейра (ОАЕ) було видно дим після того, як уламки перехопленого безпілотника спричинили пожежу поблизу енергетичних об’єктів.

Влада заявила, що бригади цивільної оборони працюють над стримуванням пожежі.

Повідомляється, що деякі операції з перевантаження нафти в порту – одному з найбільших у світі центрів заправки за межами Ормузької протоки – були призупинені після інциденту.

Раніше іранські військові попереджали жителів Об’єднаних Арабських Еміратів триматися подалі від портових зон, заявивши, що вони можуть стати цілями.

З початку війни іранські удари були спрямовані на енергетичні об’єкти по всій Перській затоці, зокрема в Саудівській Аравії, Катарі, Кувейті та Об’єднаних Арабських Еміратах.



