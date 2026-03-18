Іран підтвердив смерть керівника служби безпеки Ларіджані й командира воєнізованих сил Сулеймані

Іранська влада підтвердила вбивство впливового керівника служби безпеки країни Алі Ларіджані. Це – найвищий іранський посадовець, який загинув від моменту вбивства верховного лідера Алі Хаменеї в перший день авіаударів США й Ізраїлю по Ірану 28 лютого.

Алі Ларіджані загинув разом зі своїм сином Мортезою, заступником Алірезою Баятом і кількома охоронцями, йдеться у заяві Секретаріату Вищої ради національної безпеки Ірану пізно ввечері 17 березня. Ларіджані був секретарем Вищої ради національної безпеки.

Заява ради пролунала приблизно через 12 годин після того, як міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Ізраель Кац повідомив, що Ларіджані був убитий під час хвилі авіаударів по Тегерану, в результаті яких також загинули інші високопоставлені іранські діячі.

Окремо Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) без подробиць підтвердив смерть Голамрези Сулеймані, командира воєнізованих сил Ірану «Басідж». Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявляла, що Сулеймані й Ларіджані загинули в одній хвилі ударів 16 березня.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

Військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

8 березня державні медіа Ірану повідомили, що син покійного аятоли Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї – призначений новим верховним лідером країни.