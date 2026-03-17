Ізраїль стверджує, що керівник служби безпеки Ірану Ларіджані загинув під час авіаудару

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що керівник служби безпеки Ірану Алі Ларіджані загинув під час авіаудару по Тегерану. Ніяких доказів на підтвердження цього він не навів.

Іран, ймовірно, спробував заперечити цю заяву, опублікувавши, як стверджується, рукописну записку Ларіджані від 17 березня. Фото записки, зокрема, було опубліковане на сторінці Ларіджані в X.

Новина про Ларіджані з’явилася одразу після того, як Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про вбивство Голамрези Сулеймані, командира іранських воєнізованих сил «Басідж», під час тієї ж хвилі авіаударів по Тегерану 16 березня.

«Вчора ЦАХАЛ ліквідував Голамрезу Сулеймані, який протягом останніх шести років був командиром підрозділу «Басідж», – йдеться у заяві 17 березня.

Це повідомлення іранська сторона ані підтвердила, ані заперечила.

У разі підтвердження загибелі Ларіджані стане найвищою посадовою особою Ірану після верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вбитою після початку ударів Ізраїлю і США по Ірану.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, уражені військові та ядерні об’єкти країни.

Іран у відповідь завдає ударів по американських базах й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.