Посольство США в Багдаді зазнало удару ракетами і дронами

У Багдаді посольство США в Іраку зазнало ракетно-дронової атаки на тлі продовження війни США й Ізраїлю проти Ірану. За повідомленнями, по дипмісії запустили ракети і щонайменше п’ять дронів.

Система ППО перехопила два з них. Один із безпілотників упав на території посольства. Сталася пожежа.

Як повідомили агентству Reuters джерела в іракських службах безпеки, це був «найінтенсивніший удар з початку атак». Про постраждалих не повідомляють.

Тим часом, десятки винищувачів ВПС Ізраїлю провели чергову хвилю одночасних авіаударів по інфраструктурі Ірану одразу в трьох частинах країни: у Тегерані, Ширазі й Тебрізі.

У столиці Ірану скинули десятки боєприпасів по штабах сил безпеки, включаючи Міністерство розвідки і «Басідж» (воєнізована сила, пов’язана з Корпусом вартових Ісламської революції).

Також під удар потрапили об’єкти, що використовувалися для зберігання й запуску дронів, балістичних ракет і систем ППО.

У Ширазі на південному заході країни атакували штаб командування внутрішньої безпеки і об’єкт зберігання балістичних ракет.

У Тебрізі на північному заході Ірану ізраїльські сили знищили додаткові системи ППО, прагнучи розширити повітряну перевагу і знизити загрози для Ізраїлю, йдеться у заяві ізраїльської армії.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, уражені військові та ядерні об’єкти країни.

Іран у відповідь завдає ударів по американських базах й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.