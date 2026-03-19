Саудівська Аравія: порт Янбу припинив завантаження нафти на тлі обстрілу

Ключовий порт Саудівської Аравії Янбу припинив завантаження нафти, повідомило 19 березня агентство Reuters із посиланням на два джерела після того, як Міністерство оборони країни заявило про перехоплення балістичної ракети над містом.

Раніше 19 березня стало відомо про повітряний удар, спрямований на нафтопереробний завод SAMREF компанії Saudi Aramco в порту Янбу, хоча джерела в промисловій галузі заявили, що вплив був мінімальним.

Атаки сталися після попередження Ірану про необхідність евакуації з енергетичних об’єктів у Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах і Катарі після ізраїльського удару по іранському газовому родовищу Південний Парс.

Янбу є критичним експортним вузлом на Червоному морі й однією з основних альтернатив для поставок нафти з Перської затоки на тлі фактичного закриття Іраном Ормузької протоки, маршруту, яким зазвичай перевозиться близько п’ятої частини світових поставок палива.

Порт Фуджейра в ОАЕ, ще один ключовий пункт, також постраждав від ударів.

Удари по всьому регіону, зокрема пошкодження катарського хабу з виробництва зрідженого природного газу Рас-Лаффан, посилили занепокоєння щодо безпеки енергопостачання.

Після іранських ударів по Рас-Лаффану й на тлі загроз нових атак ціна на нафту марки Brent підскочила на сім відсотків, перевищивши 115 доларів за барель, тоді як ціна на американську нафту ненадовго перевищила 100 доларів. Європейські ціни на газ зросли більш ніж на 30 відсотків.

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США. При цьому видання Axios писало, що США просили Ізраїль не атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану.