Уряд Катару повідомив про пожежу через удар Ірану по енергетичному об’єкту

У районі Рас-Лаффан у Катарі триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок атаки Ірану, повідомляє місцеве Міністерство внутрішніх справ 18 березня.

Згодом відомство додало, що пожежу вдалося взяти під контроль, інформації про постраждалих немає. Відомство не уточнило характер об’єкта, який зазнав атаки. У Раф-Саффані розташоване промислове містечко під керівництвом державної енергетичної компанії QatarEnergy, де відбувається виробництво зрідженого природного газу.

Міністерство закордонних справ Катару опублікувало заяву, в якій «рішуче засудило» удар Ірану по промисловому місту Рас-Лаффан, що спричинив пожежі та значні пошкодження.

«Катар вважає цей напад небезпечною ескалацією, кричущим порушенням свого суверенітету та прямою загрозою своїй національній безпеці та стабільності регіону», – додало відомство.





МЗС вказало на нейтральний статус Катару в поточному конфлікті, який триває між Ізраїлем і США з одного боку та Іраном з іншого.

Агентство Reuters з посиланням на неназвані джерела повідомляє, що Тегеран оголосив попередження про евакуацію для низки нафтових об’єктів у Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі, в тому числі нафтопереробного заводу Рас-Лаффан, вказавши, що вони будуть атаковані «в найближчі години».

Агентство також цитує компанію QatarEnergy, яка заявила про «значну шкоду» після ракетних обстрілів промислового міста Рас-Лаффан. Reuters зазначає, що компанія є другим за величиною експортером зрідженого природного газу в світі.

Раніше Катар засудив удар Ізраїлю по спеціальній економічній зоні в іранському Бушері, де зосереджена більша частина газовидобувної промисловості Ірану. Місцеве родовище Південний Парс вважається найбільшим у світі, частина його території розташована в Катарі. Атаку Ізраїлю також розкритикували Об’єднані Арабські Емірати.

Читайте також: «Не можемо втратити єдність». Загрози розколу між США та союзниками через кризу в Ормузькій протоці

Речник МЗС Катару Маджед Аль-Ансарі назвав напад на об’єкти, пов’язані з Південним Парсом, «небезпечним і безвідповідальним кроком», попередивши, що напади на енергетичну інфраструктуру загрожують глобальній енергетичній безпеці, регіональній стабільності та довкіллю.

Іран погрожував атакувати енергетичні об’єкти по всьому регіону Перської затоки після ударів Ізраїля по його газовому родовищу.

Ізраїль та США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану та не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю та країнах регіону, які співпрацюють зі США. При цьому видання Axios писало, що США просили Ізраїль не атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану.



