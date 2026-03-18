Ізраїль завдав удару по газовій інфраструктурі Ірану

Ізраїльські Військово-повітряні сили 18 березня завдали удару по газовій інфраструктурі Ірану на півдні країни. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ із посиланням на офіційних осіб.

Ударів зазнали спеціальна економічна зона Південний Парс у провінції Бушер, де зосереджена більша частина газовидобувної промисловості Ірану, і нафтогазові об’єкти в прилеглому портовому місті Еселуйє, де розташовані численні нафто- та газопереробні заводи, повідомляє Bloomberg.

Інформацію підтвердила іранська агенція Fars.

Родовище Південний Парс вважається найбільшим у світі. Там видобувається близько 70% всього іранського газу. Частина території родовища розташована в Катарі. Влада цієї країни засудила удар Ізраїлю, заявивши, що він може призвести до ескалації.

Іранське державне телебачення заявило, що Іран у відповідь атакує нафтову та газову інфраструктуру в Катарі, Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Ізраїль та США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану та не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю та країнах регіону, які співпрацюють зі США. При цьому видання Axios писало, що США просили Ізраїль не атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану.