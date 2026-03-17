Іранська розвідка заробляє в Росії на зброї, викраденому українському зерні та мультиках

Даниїл Бєловодьєв, Сергій Тітов

Іранські спецслужби могли діяти в Росії під прикриттям студій дитячої анімації. Такого висновку дійшли журналісти розслідувального проєкту Радіо Свобода «Система». Вони проаналізували витоки документів ФСБ, офіційні звіти США та відкриті дані.

Результати розслідування показують, як керівники двох московських анімаційних студій пов'язані з постачанням зброї в інтересах хуситів і перепродажем викраденого українського зерна.

«Новинні агентства, які день і ніч зайняті безпідставними фантазіями, будь ласка, використовуйте у своїх безглуздих новинах про мене мою хорошу фотографію», – написав у своєму фейсбуці 39-річний Сохраб Гайрат, уродженець Афганістану, який проживає в Росії. Пост був опублікований 4 квітня 2025 року перською мовою (фарсі). До повідомлення Гайрат прикріпив своє фото з благодійного заходу, де проходив показ повнометражного дитячого мультфільму «Хлопчик–дельфін». Анімацію для цього російсько-іранського проєкту розробила студія мультиплікації «Скайфрейм» (Sky Frame Studio), якою керує Гайрат.

Мультфільми цієї студії оказують російські кінотеатри та такі стрімінг-гіганти як Netflix та Apple TV.

За два дні до публікації цього поста Міністерство фінансів США внесло Сохраба Гайрата та російську юридичну особу анімаційної студії «Sky Frame» до санкційного списку. За даними відомства, Сохраб Гайрат брав участь у закупівлі російської зброї для підтримуваних Іраном хуситів і організовував постачання викраденого українського зерна з окупованого Криму до Ємену.

Син дипломата

Сохраб Гайрат народився в Кабулі в родині колишнього першого секретаря посольства Афганістану в Москві. 39-річний чоловік давно живе в Росії, володіє російською мовою та закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин.

Його брат Ушанг Гайрат також живе в Росії й навчався в тому ж вищому навчальному закладі.

У середині 2010-х брати разом із підприємцем афганського походження Камалуддіном Набізаду заснували ІТ-компанію, пов’язану з проєктом «першої незалежної» афганської соцмережі.

Компанію ліквідували вже за рік, а через десять років усі троє співвласників опинилися під санкціями США.

У 2022 році Мінфін США заявив , що Камалуддін Набізаду причетний до тіньових схем підрозділу «Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР): він організовував таємні постачання іранської нафти до Росії та виведення мільйонів доларів назад до Ірану, діючи у координації з російськими чиновниками та спецслужбами.

Братів Гайрат внесли до санкційного списку у квітні 2025 року – за сприяння хуситам у Росії, зокрема у закупівлі зброї.

Також американська влада звинувачує братів в організації щонайменше двох поставок викраденого українського зерна до Ємену влітку та восени 2024 року. За даними Мінфіну США, зерно вивозили з окупованого Криму на підсанкційному судні і розвантажували в підконтрольному хуситам порту.

Номер Ушанга Гайрата в телефонних книгах інших людей був записаний, зокрема, як «Ушанг афганець на Ємен».

Брати також керували російською компанією «Колібрі груп», одним із основних напрямів діяльності якої є торгівля зерном.

Зернова схема

Журналісти «Системи» з’ясували, що українське зерно могли вивозити через Росію не лише до Ємену, а й до інших країн Близького Сходу.

У телефонних книгах інших людей номер Сохраба Гайрата зберігали, зокрема, як «Сохраб зерно» або «Мука € Іран».

На російськомовному сайті студії «Sky Frame», ймовірно помилково, з’явилася сторінка компанії «Triticum Group Commodities» – «торгово-транспортної фірми зі штаб-квартирою в Москві». Її сайт розміщено на тому ж IP-адресі, що й сайт анімаційної студії.

На сторінці цієї фірми у соцмережі «Лінкедін» зазначалося, що компанія займається імпортом зерна до країн Близького Сходу.

Єдиною співробітницею там була вказана уродженка Одеси, яка живе в Москві, Аделіна Уста.

Після запитань журналістів вона видалила свій телеграм-акаунт і прибрала згадку про фірму зі свого профілю в «Лінкедін». Того ж дня зникли сайт «Triticum Group Commodities» і російська та англійська версії сайту «Sky Frame».

«Triticum Group Commodities» і компанія братів Гайратів «Колібрі груп», яка займається торгівлею зерном, зареєстровані за однією адресою.

Сохраб Гайрат прочитав запитання журналістів, але не відповів. Його брат Ушанг лише заявив, що працює перекладачем у Росії, і від подальших коментарів відмовився.

Мультфільми і розвідка: хто такий іранець Араш Доруді

Російсько-іранський мультфільм «Хлопчик-дельфін» вийшов у прокат у Росії навесні 2022 року і зібрав майже 95 млн рублів (близько 40 млн гривень). Його створила студія анімації «Sky Frame», якою керує Сохраб Гайрат – той самий, кого США звинувачують у причетності до постачання зброї хуситам і торгівлі українським зерном.

У 2024 році студія почала працювати над новим проєктом – патріотичним мультсеріалом «Російські супергерої». На сайті студії серед партнерів вказані Netflix, Amazon Prime і Apple TV, де також розміщені сторінки мультфільму.

Студію «Sky Frame» заснували у 2019 році в Москві і спочатку два роки нею керував 57-річний іранець Араш Доруді. Він теж займається дитячими мультфільмами, і, за версією ФСБ, веде у Росії розвідувальну діяльність на користь Ірану.

Араш Доруді також пов’язаний з компанією «Safir Studio», яка виробляє відеоролики про іранські військові розробки. Їх транслюють і на телеканалі Міністерства оборони Росії.

Доруді живе в Росії багато років, а російське громадянство отримав у 2014 році. Водночас іранець потрапляв у поле зору російських силовиків за те, що у 2008 році намагався вивезти з Росії військові гірокомпаси.

У 2025 році хакерська група «ARES» опублікувала документ ФСБ зі списком іранських розвідників і чиновників, що працюють у Москві.

Серед них був і Доруді – як радник Центру прогресу і розвитку при адміністрації президента Ірану. За даними документа, цей центр займається пошуком і закупівлею новітніх технологій за кордоном в інтересах іранської розвідки.

Згідно з матеріалами ФСБ, Доруді діє через свою компанію «Сафір», яка позиціонує себе як «надійного посередника між Росією і Близьким Сходом» і займається постачанням обладнання – від медичної техніки до газотурбінних установок.

Згідно з каталогами однієї з російських виставок, компанія Доруді представлена у сферах технологій подвійного призначення. Крім того, «Сафір» спеціалізується на системах протидії безпілотникам і розробках у галузі мікроелектроніки.

Доруді прочитав запитання журналістів «Системи», але не відповів. Його компанії та посольство Ірану також проігнорували запити редакції.