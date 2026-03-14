Хто стоїть за російською пропагандою у Чехії (розслідування)

У Чехії є видання, які продукують тисячі повідомлень на місяць, і на чиї сайти заходять мільйони людей, які здебільшого лише перекладають публікації державних російських медіа та інших ЗМІ, що перебувають під санкціями Євросоюзу.

Чому ці ресурси вільно працюють у Чехії, якщо це порушує законодавство ЄС?

Радіо Свобода продовжує аналізувати, як працює російська пропаганда.

«CZ24 News» – один із найбільших дезінформаційних сайтів у Чехії та Словаччині, що поширює російську пропаганду. Щомісячна відвідуваність цього порталу може сягати кількох мільйонів.

«Українські аналітики розгромно критикують тріумфальну заяву Зеленського: «звільнення» 300 км² – чиста ілюзія, контратаки повністю провалилися, фронт стоїть на місці, це лише відчайдушна спроба стримати російську лавину!» – каже один із заголовків.

Сайт CZ24 повідомляє, що він існує винятково за рахунок пожертв, на два з трьох криптовалютних гаманців, указаних там, за останні півтора року не надійшло жодного долара.

Журналіст і шеф-редактор чеського видання Voxpot Войтех Богач з’ясував , що видання через низку компаній і складні схеми фінансується офшорною компанією на Сейшельських островах.

Журналісти Voxpot також встановили, що компанія «Слов’янський світ», яка керує сайтом, тісно пов’язана з проросійською активісткою Владимирою Вітовою. Вона входить до російського «Клубу народної єдності» разом із торговцем зброєю Віктором Бутом і командиром підрозділу «Ахмат» Апті Алаудіновим.

Після початку повномасштабного вторгнення Вітова неодноразово відвідувала Москву, де, як з’ясувала російська служба Радіо Свобода, щоразу мала зустрічі з відставним високопосадовцем ФСБ.

«Безкорислива послуга і подарунок нашим народам»

Сайт CZ24 був зареєстрований у 2018 році й поступово почав нарощувати кількість щоденних публікацій. Так, у серпні 2019 року він опублікував 220 матеріалів, а до середини 2021-го щомісяця публікував уже майже 900. Із початком повномасштабного російського вторгнення в Україну продуктивність сайту продовжила зростати, і у 2025 році інколи сягала двох тисяч публікацій щомісяця. Це в рази більше, ніж у інших чеських проросійських новинних порталів.

На сайті CZ24 зазначено, що «це незалежний новинний портал, призначений для чехів і словаків у всьому світі, який у жодному разі не керується законодавством ЄС, Чеської Республіки, Словацької Республіки чи інших країн-членів ЄС».

Редакція, яка має кореспондентів у Лондоні, Москві, Торонто і Шанхаї, закликає розглядати проєкт як «безкорисливу послугу і подарунок нашим народам», а також як «засіб поширення життєво важливої інформації для виживання», яка, на думку співробітників видання, зазнає цензури з боку європейських урядів і «основних ЗМІ».

Видання Voxpot зазначає, що більшу частину контенту сайту CZ24 News становлять статті, передруковані з інших чеських і словацьких дезінформаційних сайтів, а також стенограми виступів «ідейно близьких» чеських і словацьких політиків і власні матеріали про Чехію та світ.

Крім того, як підрахували журналісти Voxpot, у середньому 12 статей на день на сайті видання є дослівними перекладами або переказами матеріалів російських пропагандистських медіа, таких як Sputnik, Russia Today і РИА Новости.

Переважна більшість медіа, які цитує CZ24, перебувають під європейськими санкціями.

Чи справді цей портал можна вважати популярним у Чехії? І чи впливає він на думку людей?

Поширює «брехню, в яку вірять»

Войтех Богач каже, що сайт однозначно не входить до першої десятки найпопулярніших ЗМІ в країні. Але це, за словами журналіста, і не є його основною метою.

«Мета таких інформаційних операцій – у певний спосіб «підживлювати» і формувати конкретну аудиторію, яка може бути невеликою, але водночас здатна мати політичний вплив. Це група, яка може мати своє представництво в парламенті. У нас цьому, мабуть, найбільше відповідає партія SPD або рух Stačilo («Досить»), який не пройшов на нещодавніх парламентських виборах. Ці портали радше націлені на радикалізацію виборців усередині вже існуючої [політичної] течії», – каже Богач.

Багато читачів цих порталів щиро вірять у ту брехню, яку там пишуть, зокрема про війну в Україні

На думку журналіста, саме в уже сформованих політичних течіях подібні сайти мають значну аудиторію і сприяють подальшій радикалізації людей, які «і так уже досить негативно налаштовані щодо системи».

Діяльність таких сайтів, зазначає Богач, також блокує частину публічної дискусії в Чехії, оскільки багато читачів цих порталів «щиро вірять у ту брехню, яку там пишуть, зокрема про війну в Україні, поведінку мігрантів у Європі та інші гострі теми».

«Формулювання, які використовують ці сайти, наприклад, що Європі загрожує ядерна війна, викликають панічний страх. І з такими людьми потім дуже важко конструктивно обговорювати, як розв’язувати поточні проблеми, тому що вони діють під впливом сильного страху», – зауважує він.

Систематичне поширення інформації з медіа, що перебувають під санкціями, є порушенням законодавства Євросоюзу.

Але, вважає Богач, для закриття сайтів, які цим займаються, і переслідування пов’язаних із ними осіб бракує політичної волі.

До того ж, зазначає він, ні на чеському, ні на європейському рівні поки що немає практики, коли ЗМІ справді карали б за порушення санкцій в інформаційній сфері.

«Поліція часто посилалася на те, що вести такі справи дуже складно і результат може бути непередбачуваним. Оскільки є й інші порушення санкцій (постачання товарів подвійного призначення або чогось, що може використовувати російська армія), то для державних органів Чехії це залишається більш пріоритетним. Це питання розподілу ресурсів: що «горить» більше, а що менше. Поки виходить так, що вони цим займаються, але в них недостатньо можливостей, щоб швидко розвʼязати проблему», – додає Богач.

Формально сайтом CZ24 News керує компанія «Слов’янський світ». Ще влітку 2025 року нею володіла підприємниця з чеського міста Кладно Їтка Ентліхова. Тоді вона заявила виданню Voxpot, що сайтом займаються «три-чотири добровольці, а більшу частину роботи виконує штучний інтелект». Вона розповіла, що заснувала CZ24 разом з іншими людьми, але відмовилася назвати їхні імена. Ентліхова також не стала розкривати журналістам джерела фінансування порталу.

Раніше підприємниця входила до проросійського руху «Альянс національних сил», який виступав за вихід Чехії з НАТО та ЄС.

Нині цей рух ліквідовано з ініціативи керівництва. Ентліхова також є учасницею ще однієї проросійської організації – «Чехословацького мирного форуму».

В обох організаціях вона обіймає посаду заступниці голови – активістки Володимири Вітової.

Поїздки до Москви, зустрічі зі співробітником ФСБ і виступ на форумі «Армія»

Володимира Вітова давно й послідовно виступає за вихід Чехії з Євросоюзу і НАТО, а також відкрито займає проросійську позицію.

У Чехії Вітова відома й тим, що виступала проти знесення пам’ятника радянському маршалу Конєву (пам’ятник зрештою демонтували ), а також своїми численними антизахідними висловлюваннями . Вона багато разів брала участь у виборах різних рівнів, але жодного разу не пройшла до жодного з представницьких органів.

На сторінці Вітової у «ВКонтакте» можна знайти підписки на акаунти МЗС Росії, його очільника Сергія Лаврова, речниці МЗС Марії Захарової, а також президента Росії Володимира Путіна.

Вітова та її соратники після початку повномасштабного вторгнення в Україну кілька разів публічно вибачалися перед Росією.

Наприклад, за те, що тодішній міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан доручив вивісити на будівлі МВС великий банер, на якому президент Росії Володимир Путін лежить у мішку для трупів.

«Альянс національних сил рішуче засуджує огидну поведінку чинного міністра Віта Ракушана, який у річницю Дня незалежної Чехословацької держави повісив поруч із прапором Чехії банер, що паплюжить президента іншої країни, на головній будівлі міністерства. І як вершину зухвалості свідомо образив президента Російської Федерації — тобто країни, яка врятувала нашу країну під час Другої світової війни та звільнила нас від тиску нацизму», – ідеться в повідомленні російською мовою, опублікованому на сайті організації.

Вдруге представники «Альянсу національних сил» вибачалися вже за український обстріл Бєлгорода в грудні 2023 року, який, як повідомляли низка ЗМІ, міг бути здійснений із використанням чеських РСЗВ Vampire. Унаслідок обстрілу, за їхніми повідомленнями, загинули 25 людей, ще 109 дістали поранення.

Радіо Свобода не виявило на сайтах «Чехословацького мирного форуму», «Альянсу національних сил» або на особистих сторінках Володимири Вітової ані засудження Росії за численні обстріли України, ані критики на адресу російських політиків за їхні агресивні висловлювання чи дії.

Видання Voxpot зазначає , що Вітова є членкинею російського Клубу народної єдності – нещодавно створеної організації, яка серед своїх цілей декларує , зокрема, «проведення кампаній із протидії дезінформації та поширенню негативної й дискредитаційної інформації про Росію, а також кампаній із просування позитивного образу Росії в медіа- та цифровому просторі», «сприяння створенню онлайн-ресурсів, що висвітлюють міжнародні події, культуру, релігійні традиції та гуманітарні проєкти Росії й інших країн», а також взаємодію з іноземними блогерами, журналістами та громадськими діячами для «формування об’єктивного сприйняття Росії».

Окрім Вітової та проросійських активістів із різних країн, серед членів організації зазначені, зокрема, Микола Азаров – прем’єр-міністр України часів Віктора Януковича, російський торговець зброєю Віктор Бут, командир підрозділу «Ахмат» Апті Алаудінов, російський філософ і ідеолог «русского мира» Олександр Дугін, співак Денис Майданов і російський телеведучий Артем Шейнін.

Володимира Вітова в межах Клубу виступала на конференції, присвяченій 80-річчю перемоги над нацизмом, а також записала подкаст із російським політологом Олександром Казаковим.

Як розповіла активістка в коментарі Радіо Свобода, з Клубом народної єдності вона зв’язалася сама – після виступу на конференції відкриття Яна Бузека, керівника чеського видавництва «Заборонена освіта» та давнього знайомого Вітової.

Після цього активістці «стало очевидно, наскільки престижним є міжнародне представництво Клубу». Як приклади «престижних міжнародних представників» вона навела американського економіста Джеффрі Сакса, колишнього співробітника ЦРУ Ларрі Джонсона та колишнього американського суддю Ендрю Наполітано – усі вони відомі критикою Заходу та підтримкою Росії.

Радіо Свобода звернуло увагу і на іншу російську організацію, членкинею якої є Вітова, – Академію геополітичних проблем (АГП). Із опису на сайті випливає , що академія «проводить системні геополітичні дослідження з метою підготовки рекомендацій органам державної влади щодо формування і проведення зовнішньої та внутрішньої політики Росії».

Сам сайт публікує новини (переважно передруковує матеріали РИА Новости) та аналітичні тексти, особливо активно – після початку російського вторгнення в Україну. На платформі також почали виступати іноземні спікери, зокрема Володимира Вітова. У розділі «Новини» АГП згадувала її особливо часто – 25 разів, тоді як у найближчого до неї за кількістю згадок іноземця там лише 5.

Що каже Вітова?

У коментарі Радіо Свобода Володимира Вітова заявила, що сама зв’язалася з керівником Академії Араїком Степаняном після того, як «побачила кілька його виступів у телевізійних дебатах і оцінила його погляди на геополітику та теорію Гартленду (геополітична концепція, яка стверджує, що контроль над гартлендом (серцем світу) дає можливість контролювати світ – ред.), яку в Чехії, на жаль, уже ніхто не використовує».

Вона зазначила, що ніяк не впливає на частоту згадок про неї на сайті, але припустила, що роль можуть відігравати «симпатії до її поглядів».

Із публікацій на сайті випливає, що Вітова неодноразово виступала на конференціях АГП в онлайн-форматі, зокрема в межах організованого Міністерством оборони Росії форуму «Армія».

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Вітова щонайменше двічі відвідувала Росію для участі в конференціях АГП – у квітні та листопаді 2024 року. Сама активістка, утім, не приховувала своїх поїздок до Москви: інформацію про них також можна знайти на сторінках «Мирного форуму».

Однак Радіо Свобода виявило на фотографіях із цих конференцій ученого секретаря і члена президії АГП Олександра Кліпачова, якого джерело видання «Новая газета» називало генералом ФСБ.

Із матеріалу журналістів випливає, що Кліпачов володів землею на так званому «дачному острівці ФСБ» у селі Подпорино (Московська область) разом із іншими високопосадовцями спецслужб.

Інформація про те, що Кліпачов принаймні володів майном на «острівці» ФСБ, підтверджується і відкритими базами даних.

Згідно з ними, станом на 2013 рік у спільній власності Кліпачева було 29,2 тисячі квадратних метрів землі під дачне будівництво, а ще 1,3 тисячі кв. м у цьому ж селі перебували виключно в його власності.

Крім того, Кліпачев або його повний тезка (Радіо Свобода не вдалося знайти в Росії жодного іншого Олександра Дмитровича Кліпачева) близько 20 років значився співзасновником організації «Міжрегіональний громадський фонд сприяння стратегічній безпеці» (МО ФССБ). У описі організації зазначено , що фонд «створений 15 вересня 1998 року чинними та колишніми співробітниками держбезпеки».

У телефонних книгах деяких людей Кліпачев записаний як «Кліпачев А. Д., Кліпачев Олександр КГБ Дмитрович ФСБ» і «ГКБ ФІНАНСИ Олександр Дмитрович».

Ще один член президії АГП – Володимир Трофімов – також тривалий час значився співзасновником ФССБ. Знайти про нього будь-яку додаткову інформацію не вдалося.

Олександр Кліпачев не відповів на запит Радіо Свобода.

Володимира Вітова заявила Радіо Свобода, що не знайома з відставним співробітником ФСБ і їх «ніколи одне одному не представляли». Вона зазначила, що на конференціях АГП завжди було багато людей, а під час листопадової конференції її особисто познайомили лише з представниками Індії, Ірану та Сирії. Вона також повідомила, що знайома з присутніми на тій конференції колишнім міністром юстиції Словаччини Штефаном Гарабіном і словацьким експрем’єром Яном Чарногурським, який уже десятки років підтримує Росію. У 2024 році Володимир Путін нагородив його орденом Пошани.

Вітова повідомила Радіо Свобода, що «на жаль, за жоден свій виступ у Росії вона не отримала ні крони, ні рубля». Вона заявила, що ніхто з керівництва Клубу народної єдності та Академії геополітичних проблем не пропонував їй допомоги або співпраці в будь-якому вигляді.

«Мені пропонували лише просту участь в експертних конференціях», – сказала активістка.

«Надходять гроші через офшори звідкись з-за кордону»

Утім ані поїздки Вітової до Росії, ані її можливі перетини з імовірним відставним генералом ФСБ не свідчать про те, що чеський дезінформаційний портал CZ24 фінансується російськими спецслужбами.

Зрозуміти, за рахунок чого існує цей сайт, досить складно.

В описі на сайті зазначено , що CZ24 фінансується винятково за рахунок пожертв.

Радіо Свобода дослідило два криптогаманці порталу й з’ясувало, що на них уже тривалий час не надходили жодні донати: на ETH-гаманець платежі не надходили майже три роки, а загальний обсяг транзакцій, пов’язаних із цим гаманцем, становить 265 доларів. На BTC-гаманці порталу зберігається 4,3 тисячі доларів, а загальний обсяг транзакцій становив трохи більш як п’ять тисяч. Останнє надходження коштів на цей гаманець датується вереснем 2024 року.

Двічі кошти з цього гаманця переказували на один і той самий уже значно більший рахунок : загалом за весь час на нього надійшло 144 тисячі доларів.

CZ24 не відповіло на запитання про те, кому належить цей гаманець, а також про джерела фінансування порталу. Стан ще трьох рахунків, зазначених в описі на сайті CZ24, перевірити не вдалося.

Виданню Voxpot вдалося знайти й інші свідчення того, що CZ24 може мати додаткове джерело фінансування.

Дуч, Горовец, Гусарек

Восени 2025 року, через місяць після розмови з журналістами, заступниця Вітової Їтка Ентліхова переписала фірму «Слов’янський світ» на словацького підприємця Мілоша Дуча. Одна з його будівельних компаній – BH-Konstrukt – раніше була зареєстрована в Празі за тією ж адресою, що й «Слов’янський світ», якому належить пропагандистське медіа.

Дуч, своєю чергою, пов’язаний із людиною на ім’я Марко Горовец, який через одну зі своїх компаній володіє словацьким фондом «Слов’янський світ», з’ясували журналісти Voxpot.

Цей фонд з’явився у 2022 році, а вже за кілька місяців разом із громадянином Чехії Войтехом Гусереком зареєстрував у Великій Британії компанію ENICCA LLP.

Невдовзі після заснування компанія почала розміщувати на різних сайтах оголошення про роботу в медіа із зарплатою 250–300 доларів на місяць. Робота передбачала публікацію матеріалів у соцмережах, зокрема в телеграмі.

І хоча фірма зареєстрована в Лондоні, вона має адресу і в Чехії – ту саму, за якою зареєстрована чеська компанія «Слов’янський світ».

Тут же раніше були зареєстровані будівельна компанія Мілоша Дуча, юридичного власника «Слов’янського світу», а також «Чехословацький мирний форум» Володимири Вітової.

Войтех Богач відвідав лондонську адресу цієї компанії, але йому повідомили, що представники ENICCA LLP там фізично не з’являються.

Журналіст Voxpot з’ясував, що Войтех Гусерек, співзасновник британської фірми, неодноразово проходив через судові процедури стягнення боргів, а його будинок нині перебуває під заставою. За словами співрозмовників журналіста, «це не та людина, яка здатна щось фінансувати». Водночас виручка словацького фонду «Слов’янський світ», який через британську компанію пов’язаний із Гусереком, зросла з 2023 по 2024 рік удвічі й досягла 110 тисяч євро.

У звітах Гусерека, як і Марко Горовца, який через одну зі своїх компаній володіє словацьким фондом «Слов’янський світ», вказані недійсні адреси, зазначає Войтех Богач. Утім журналісту вдалося додзвонитися до попереднього власника компанії, якою нині володіє Горовец. Той сказав Богачу, що «ці двоє взагалі не були платоспроможними» і що джерело фінансування всіх компаній, які вони активно скуповували, слід шукати в іншому місці.

Тому, припускає журналіст, компанією з річною виручкою понад 100 тисяч доларів володіють підставні особи, які отримали за допомогу з оформленням фірми кілька сотень доларів.

Так чи інакше, їхня британська компанія пов’язана з зареєстрованою на Сейшельських островах компанією YUPPEX CORP. Її заснували 23 лютого 2023 року – лише через два тижні після того, як фонд «Слов’янський світ» Горовца і Гусерека створив у Лондоні ENICCA LLP.

На сайті компанії Yuppex можна знайти посилання на онлайн-магазин із предметами декору, який, утім, не дозволяє нічого придбати, а також посилання на форум, якого не існує. Єдиною зачіпкою, що знову веде до Центральної Європи, є геотег «Словаччина» в описі сайту.

Войтех Богач зазначає, що встановити, хто насправді фінансує пропагандистський портал CZ24, доволі складно.

У це середовище надходять гроші через офшори звідкись ззовні

«Ми справді виявили, що в це середовище надходять гроші через офшори звідкись ззовні. Ми намагаємося зрозуміти, звідки саме, але ця структура має багато рівнів.

Перший рівень – це самі операції, через які можна впливати на кінцевого користувача в Чехії. Наприклад, через дезінформаційні сайти або структури на кшталт Чехословацького форуму за мир, тобто некомерційних організацій, що лобіюють інтереси Росії.

Другий рівень – політичний. Це партія «Альянс національних сил». Там також є фінансова структура, яка має бути певним чином відокремлена від інших організацій, але в певний момент ми побачили, що всі ці структури замикаються на одній людині.

І є третій рівень, на якому Чехія та Росія поєднуються фінансово й ідеологічно. Там ми виявили Володимиру Вітову, яка відвідує заходи в Росії, бере участь у подіях Російського дому в Празі та подібних структур, через які Росія просуває свій вплив за кордоном.

Утім сказати, хто саме з російських служб стоїть за фінансуванням чеських організацій, ми поки не можемо. Про це ми плануємо розповісти в наступних розслідуваннях», – сказав Войтех Богач.

Видання CZ24 усі звинувачення на свою адресу заперечує .