Чеський уряд планує посилити правила автобусного сполучення між Україною та Чехією – Окамура

Чеський уряд планує посилити правила автобусного сполучення між Україною та Чехією, заявив 9 березня спікер Палати депутатів Томіо Окамура.

За словами Окамури, створено робочу групу, яка має посилити контроль і умови перевезень. Він стверджує, що багато автобусних перевізників працюють нелегально, без належних дозволів, і використовуються для контрабанди незаконних товарів, зокрема зброї та інших військових товарів.

Низка перевізників не платить податки, а багаж пасажирів автобусів не контролюють, сказав політик, який також закликав до посилення контролю маршруток.

За даними Окамури, приблизно 2 млн людей регулярно подорожують між Чехією та Україною. Крім того, чеська влада планує зміни до законодавства про перебування іноземців.

Окамура заявив, що проєкт мають представити на коаліційній раді у травні, після чого документ має розглянути уряд.

Окамура також є головою партії «Свобода та пряма демократія», яка критикувала кількість українських біженців у Чехії й допомогу, яку Прага надає Києву.

Офіційно поліція Чехія наразі цього не коментувала.

Лідер СПД Томіо Окамура одразу після обрання спікером парламенту розпорядився зняти з будівлі палати прапор України. Замість цього чеська опозиція вивісила три нові від своїх парламентських клубів.



