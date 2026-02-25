Росія «заганяє» всіх у месенджер MAX. Чому його варто уникати та як зберегти зв’язок в окупації?

У Росії готуються до повного блокування месенджера Telegram із 1 квітня 2026 року. Його вже почали сповільнювати у Росії – месенджер почав зависати, файли припинили завантажуватися, пишуть користувачі у пабліках – однак, схоже, це не зачепило окуповані українські території. Адже після хвилі невдоволення російських військових, котрі використовують Telegram для комунікації на війні, влада Росії відклала сповільнення у прифронтовій смузі (так званій «зоні СВО Так в Росії називають війну проти України»).

Блокування Telegram може бути елементом ширшої стратегії – «суверенного інтернету», яка передбачає технічну ізоляцію російського сегмента мережі, кажуть кіберфахівці. Російська влада прагне переорієнтувати користувачів Telegram та інших месенджерів на підконтрольні їй сервіси, зокрема на кремлівський аналог – месенджер MAX. Засновник Telegram Павло Дуров написав, що Росія обмежує доступ до Telegram, намагаючись змусити своїх громадян перейти на державний застосунок, створений для стеження та політичної цензури. У РФ у відповідь порушили кримінальне провадження проти Дурова за «сприяння терористичній діяльності».

На МАХ масово переводять школярів, студентів, працівників бюджетних та державних установ. Зафіксований примус до скачування цього месенджера в окупації під загрозою звільнення чи відрахування. Із 1 вересня 2025 року МАХ внесений до списку обов’язкових для встановлення на смартфонах, що продаються в РФ, зокрема і на тимчасово окупованих територіях України.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) пояснюють:

чому на окупованих українських територіях варто уникати MAX,

що робити, якщо уникнути його встановлення неможливо,

як далі безпечно тримати зв’язок з вільною територією України.

Технічно Росія уже може сповільнювати Telegram, бо навчилася виявляти його трафік, тому на рівні провайдерів вона скоро буде готова й блокувати його, вважає зовнішній консультант Світового банку в галузі аналізу даних та кібербезпеки Михайло Кольцов.

«Я думаю, зрештою вони матимуть можливість його заблокувати. Пів року тому вони тестували цю можливість до блокування в окремих регіонах, коли були протести в кількох республіках РФ. І тоді блокування виявилося успішним завдяки використанню логіки білих-чорних списків. Тому зрештою, я думаю, вони його заблокують для того, щоб остаточно пропихнути MAX», – пояснює експерт.

«Чорні» списки – блокування того, що заборонено. Їх можна обійти через VPN. «Білі» списки – доступ дозволений лише до переліку затверджених ресурсів.

Чому російський МАХ – «шпигун» в телефоні

Свій контрольований месенджер МАХ Росія прагне зробити обов’язковим для всіх на території РФ та в окупації – отже, активно нав’язує користувачам. Щоб не залишилось безпечної альтернативи – блокує популярних конкурентів. І про це говорять не лише українські кіберфахівці, а й діячі російської пропаганди – у «зет-середовищі» вирує невдоволення.

Російські військові блогери називають те, що відбувається, «запретительной шизой» та «подарком ко дню дурака» (тобто 1 квітня). «Ми були змушені створити канал у МАХ. Не те, щоб ми сильно горіли бажанням, – пише так званий воєнкор Володимир Романов. – Хтось знає, чому посилання на закритий канал у максі виглядають, ніби адреси біткойн-гаманців?»

Із вересня 2025 року МАХ за замовчуванням встановлюють на смартфонах, що продаються у РФ. У цей застосунок інтегровані й державні послуги – реєстрація у ньому взагалі відбувається лише за акаунтом у державній системі РФ «Госуслуги».

На МАХ масово переводять школярів, студентів, працівників бюджетних та державних установ як у самій Росії, так і на окупованих територіях. Зафіксований примус до скачування цього месенджера в окупації під загрозою звільнення чи відрахування.

Із жовтня у школах на ТОТ повністю заборонять усі месенджери, крім MAX. Окупаційні адміністрації тиснуть на дітей та батьків, змушуючи встановлювати цей застосунок, повідомляють у Центрі національного спротиву.

Цей месенджер – інструмент контролю і збору інформації, каже експерт у галузі інтернет-безпеки, голова організації «Товариство захисту інтернету» Михайло Клімарьов. Мати його на своєму пристрої небезпечно:

«Усе листування не просто читається – у ньому організовано наскрізний пошук за ключовими словами. Це все зберігається три роки, не менше, а може, й більше. Ми не знаємо, коли вони там і що подумають видаляти. Технічні можливості зберігання цієї текстової, принаймні, інформації в них зараз фактично необмежені, вони можуть зберігати це століттями», – каже Клімарьов.

MAX збирає дані, а також має доступ до геолокації, камери, мікрофону, запису екрана, до даних про відвідування користувачем вебсторінок тощо. А його розробники відкрито вказують, що платформа може передавати дані на вимогу державних органів Росії.

Вони знатимуть ваше місцезнаходження з точністю до десятків метрів

Для шпигування достатньо того, що МАХ просто буде встановлений, каже Михайло Клімарьов.

«Якщо ви встановили собі цей МАХ на телефон і носите його з собою, вони знатимуть ваше місцезнаходження з точністю до десятків метрів, як по GPS. Тож навіщо вам це потрібно?» – пояснює експерт.

Використання месенджера MAX – це кроки Росії із запровадження тотального цифрового контролю над населенням, за аналогією з китайським застосунком WeChat, вважає експерт з кібербезпеки і аналізу даних Михайло Кольцов.

Передає все про вас – навіть те, що непотрібне, з точки зору спілкування

«Елементарний технічний аналіз, коли ви візьмете цей МАХ і побачите, які дозволи він від вас вимагає – то ви отримаєте величезний перелік непотрібних, з точки зору комунікації, дозволів, але ви побачите багато цікавої для правоохоронних органів і спецслужб інформації. Цей месенджер передає все про вас – навіть те, що непотрібне, з точки зору спілкування чи корисних сервісів», – пояснює він.

Те, що МАХ – ненадійний застосунок із поганими безпековими функціями, побічно підтверджує і заборона російським військовим користуватися месенджером МАХ на фронті. До підрозділів російської армії надійшли розпорядження відмовитися від використання цього месенджера, повідомив близький до ВКС РФ провоєнний блогер Ілля Туманов («Fighterbomber»).

«На тлі душіння «тєлєги» (просторічне найменування популярного у світі месенджера Telegram – ред.) всіма наявними способами у війська Лаосу (так блогер називає армію РФ – ред.) прийшли розпорядження про заборону використання та встановлення найзахищенішого у світі національного месенджера на пристрої з розширеними мультимедійними можливостями, які були багаторазово заборонені минулими та позаминулими розпорядженнями», – йдеться в повідомленні провоєнного блогера.

Ці відомості підтвердив і співрозмовник російського видання «Медіазона» серед російських військових. За його словами, заборона продиктована саме міркуваннями безпеки.

Експерти радять українцям, що залишаються в окупації, не встановлювати російський месенджер MAX на гаджет, який використовується для зв’язку з людьми за межами окупованих територій. Якщо є потреба неодмінно встановити цей застосунок, бажано обрати для нього окремий девайс.

Як зберегти зв’язок, коли Росія блокує все більше каналів

Встановити VPN

Обійти блокування Telegram та інших месенджерів все ще можна за допомогою VPN. Це система, побудована на проксі-серверах (проміжних серверах, через які іде ваш трафік, в результаті чого ваша IP-адреса змінюється на іншу країну).

VPN в Росії на цей момент офіційно не заборонений і мати його на телефоні дозволено. Однак використання VPN країна-агресор обмежує і блокує. І чим далі – жорсткіше. Регулятор інтернету в РФ – Роскомнагляд («Роскомнадзор» – рос.) – час від часу оновлює налаштування так званих «систем протидії загрозам», що призводить до збоїв у роботі VPN. Сервіси VPN підлаштовуються під ці умови блокування і мають технології для їх обходу. Але для цього сервісам потрібен час.

Тож вихід – шукати безпечний і «найменш забанений» на конкретний момент часу VPN.

По «сарафанному радіо» люди дізнаються, який зараз VPN менш забанений

«Російський Роскомнагляд успішно їх банить протягом приблизно місяця, але місяць це у всіх працює. І по «сарафанному радіо» люди дізнаються, який зараз VPN менш забанений», – розповідає російський політолог Іван Преображенський.

Важливо мати кілька VPN – встановити їх заздалегідь і перевірити. Можна використовувати один, найбільш зручний, а у випадку блокування перейти на інший, допоки звичний адаптується.

Важливо, щоб VPN був надійним і не російського походження. Підійдуть застосунки:

NordVPN

ExpressVPN

Surfshark

CyberGhost

ProtonVPN

Psiphon

NTHLink

Надійніші VPN здебільшого платні: ціна зазвичай – у межах від 2 до 7 доларів на місяць. Однак деякі з них мають і безкоштовні версії.

На VPN працюють і месенджер WhatsApp, і месенджер Signal

На сайті сервісу Nadiyno можна знайти відповіді на запитання про VPN та поради щодо вибору.

Щоб тримати зв'язок між окупацією та вільною територією України, голова Українського альянсу цифрового суверенітету Тетяна Хабібрахманова рекомендує користуватися будь-якими доступними месенджерами, які поки працюють з VPN.

«На VPN працюють і месенджер WhatsApp, і месенджер Signal. З практики знаю, що люди використовують їх, і станом на сьогодні це працює. Наскільки воно буде дієвим і на який період часу – коли потрібно буде знаходити новий вихід, – на цей момент нікому не відомо», – пояснює вона.

Проте Донбас Реалії зазвичай радять своїй аудиторії з обережністю використовувати Signal, чому – скажемо нижче.

Користуватися альтернативними сервісами

Для зв’язку між окупованими та вільними територіями України варто використовувати будь-які доступні альтернативні сервіси. Тут принцип той самий – шукати те, що не заблоковане на конкретний момент. Наприклад:

Google Meet, Zoom, Free Conference та інші менш відомі (крім російських аналогів) – сервіси для відеоконференцій. Однак тут зв’язок передбачає пересилання лінка через месенджери, які поки доступні для переписки, або через електронну пошту.





На окупованих територіях вже були спроби блокувати сервіси Google та Zoom, за інформацією Донбас Реалії, вони все ще працюють. Хоча інколи для їх використання все ж потрібен VPN.

Signal – один із найбільш захищених месенджерів. Він уже заблокований Росією. Однак його можна використовувати без VPN, якщо в розділі Конфіденційність в налаштуваннях увімкнути опцію – обхід цензури.





Із Signal важливо бути обережним – цей месенджер дуже поширений серед українських військових і може розцінюватись окупантами як канал комунікації із ЗСУ та українськими спецслужбами.

Imo – маловідомий безкоштовний месенджер зі звичною реєстрацією за номером телефону.

Однак щодо безпеки Imo є перестороги. Цей мессенджер Росія вже блокувала в 2017-му за відмову йти на співпрацю, а за якийсь час його повернули до переліку дозволених, як такий, що виконав вимоги РФ.

SimpleX Chat, Session, Element, Threema – найбільш популярні децентралізовані сервіси, які не мають єдиного місця зберігання даних і управління ними та використовують наскрізне шифрування, а для реєстрації не потребують номера телефону чи іншої ідентифікації. Це безпечні та захищені месенджери з високим рівнем анонімності.

Однак встановити їх та зареєструватися може бути для користувача не так звично, як месенджери, де для реєстрації використовується номер телефону. Це нескладно зробити за інструкцією.

Threema, на відміну від інших перелічених, потребує одноразової оплатити під час завантаження. Через санкції з російських карток сервіс оплату не приймає, тож з цим потрібно просити допомоги за межами РФ чи окупованих територій.

Альтернативи, про які йдеться, не надто розповсюджені серед користувачів, тому важливо передусім домовитись про обраний спосіб комунікації і його зручність з тими, з ким важливо зберегти зв’язок. Та потестити варіанти.

«Обирайте будь-яку альтернативу, яку знайдете – головне, щоб ви і ваш співрозмовник, з яким ви хочете спілкуватися, знали про це», – каже Михайло Клімарьов.

Експерти також радять:

Домовитись про запасний метод комунікації, наприклад, електронну пошту. Повідомити адресу скриньки, потестити зв’язок через неї і обговорити, за яких умов нею користуватися для зв’язку. І вже там за потреби коригувати свої дії. Але традиційно не користуватися для цього російськими платформами. І дбати про видалення листів, вміст яких може привернути увагу окупантів.

Пам’ятати про загальну безпеку: не зберігати чутливу інформацію в скриньці електронної пошти і на телефоні та не обговорювати її під час зв’язку, видаляти повідомлення та історію дзвінків, вимикати геолокацію.





