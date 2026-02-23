Російські військові на фронті отримали вказівку не використовувати месенджер Max

Російським військовим, які перебувають на фронті в Україні, рекомендували не використовувати для комунікації російський месенджер Max, повідомляють джерела провоєнного телеграм-каналу Fighterbomber (його веде близький до Повітряно-космічних сил РФ блогер Ілля Туманов) та видання «Медіазона».

«На тлі душіння «тєлєги» (просторічне найменування популярного у світі месенджера Telegram – ред.) всіма наявними способами у війська Лаосу (так блогер називає армію РФ – ред.) прийшли розпорядження про заборону використання та встановлення найзахищенішого у світі національного месенджера на пристрої з розширеними мультимедійними можливостями, які були багаторазово заборонені минулими та позаминулими розпорядженнями», – йдеться в повідомленні провоєнного блогера.

Співрозмовник «Медіазони» серед російських військових підтвердив цю інформацію. За його словами, заборона продиктована міркуваннями безпеки.

Fighterbomber додав, що командування ЗС РФ обіцяє запровадити як військовий месенджер якийсь власний софт.

На початку лютого російське контрольне відомство у сфері телекомуніацій, Роскомнагляд, повідомило про початок роботи з повного блокування Telegram. 17 лютого близький до силовиків телеграм-канал Baza з посиланням на джерела повідомив, що з 1 квітня Роскомнагляд розпочне «тотальне блокування» Telegram за аналогією з Instagram та Facebook. Роскомнагляд відповів на це повідомлення так: «Відомству нема чого додати до раніше опублікованої інформації з цього питання».

Частина провоєнних блогерів і громадських діячів розкритикувала блокування, вказавши, що Telegram активно використовується російськими військовими як засіб зв’язку. Деякі блогери зазначили, що збої в роботі Telegram та відключення Starlink уже призвели до проблем на фронті, зокрема в Запорізькій області.

У Кремлі відповіли, що ситуацію, за якої блокування Telegram викличе труднощі у координації зусиль російських військових, уявити «важко і неможливо». «Не думаю, що можна уявити, що фронтовий зв’язок забезпечується за допомогою Telegram або якогось месенджера», – сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Згодом міністр цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій РФ Максут Шадаєв повідомив, що влада Росії вирішила не блокувати роботу месенджера Telegram для російських військових «у зоні СВО». Як саме це буде зроблено, він не уточнив.