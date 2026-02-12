WhatsApp: влада РФ намагається повністю заблокувати месенджер

Представники месенджера WhatsApp, який належить корпорації Meta, заявили про спробу російської влади повністю заблокувати доступ до месенджера в країні.



Повідомлення опубліковане в офіційному обліковому записі WhatsApp в ніч на 12 лютого – після того, як проєкт «На зв'язку» на тлі останніх заяв Роскомнагляду повідомив, що перевірив кілька сайтів популярних у Росії ресурсів і виявив, що у 13 з них, включаючи WhatsApp, видалені дані з Національної системи доменних імен (НСДІ), яка була створена в рамках закону про «суверенний Рунет».



«Сьогодні російська влада спробувала повністю заблокувати WhatsApp у спробі змусити людей перейти на державний, незахищений від стеження додаток», –повідомляється в акаунті месенджера в X (під додатком, мабуть, мається на увазі месенджер MAX, що активно просувається російською владою). – «Намагання ізолювати понад 100 мільйонів користувачів без права на приватне та безпечне спілкування – це крок назад, який може призвести лише до зниження безпеки людей у Росії»

В WhatsApp зазначили, що «продовжують робити все можливе, щоб користувачі залишалися на зв'язку».



З Національної системи доменних імен видалені в тому числі й дані про сайти «Настоящего Времени», Радіо Свобода, BBC News, Deutshe Welle, YouTube, Facebook та браузера Tor. При спробі зайти на ці ресурси без VPN мережеве обладнання не може зв'язати адреси сайтів з його IP і видає помилку. Іншими словами, доступ можливий лише за допомогою VPN або інших інструментів обходу блокувань.



Офіційних коментарів від російської влади чи представників НСДІ поки що не надходило.



Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у четвер заявив, що рішення про блокування WhatsApp було реалізовано у зв'язку з небажанням дотримуватися російського закону. Пєсков назвав месенджер MAX «доступною альтернативою закордонним месенджерам».



