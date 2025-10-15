ISW: Кремль далі використовує до країн Балтії наратив, яким виправдовував попередні вторгнення

Кремлівські чиновники продовжують застосовувати до країн Балтії ті ж наративи, які Росія використовувала для виправдання своїх вторгнень протягом останніх трьох десятиліть, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву голови Державної думи Росії В’ячеслава Володіна, який 14 жовтня сказав, що латвійська влада «переслідує» російськомовних людей у Латвії, і що Росія повинна захищати своїх «співвітчизників» у країнах Балтії. А голова Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) і депутат Думи Леонід Слуцький заявив, що росіяни в Латвії є частиною «русского мира».

«Росія давно стверджує, що зобов’язана захищати своїх «співвітчизників за кордоном», і використовувала цей наратив для виправдання своїх вторгнень у Молдову, Грузію й Україну. Кремлівські наративи про російських «співвітчизників» у країнах Балтії і ширшому «русском мире» є частиною багаторічних зусиль Кремля щодо створення умов для виправдання можливої російської агресії проти НАТО в майбутньому», – йдеться у звіті.

Крім того, в ISW зазначають, що Кремль продовжує демонструвати своє небажання йти на компроміси або брати участь у добросовісних мирних переговорах щодо припинення війни проти України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 14 жовтня, що Росія готова до мирного врегулювання війни в Україні, але продовжує війну через «відсутність альтернатив», і додав, що РФ забезпечить свої інтереси «так чи інакше» і досягне своїх воєнних цілей.

«Кремль неодноразово визначав свої воєнні цілі як демілітаризацію України, зміну влади на користь проросійського маріонеткового уряду і зобов’язання, що заборонять Україні вступати до НАТО й інших міжнародних альянсів. Заяви Пєскова відповідають шаблонній кремлівській риториці протягом усієї війни і переговорного процесу про те, що Росія досягне цих воєнних цілей військовим або дипломатичним шляхом», – йдеться в повідомленні.

Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що розчарований російським президентом Володимиром Путіним.

Путін, за словами Трампа, мав би виграти війну проти України за тиждень, але вона триває вже майже чотири роки. «Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна є для нього такою поганою», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі. Трамп також заявив, що російська економіка наближається до колапсу.

Президент США також припустив, що під час зустрічі 17 жовтня президент України Володимир Зеленський попросить про постачання ракет Tomahawk. «Йому потрібна зброя, він хотів би мати Tomahawk. У нас багато Tomahawk», – сказав він. Водночас він не сказав, чи ухвалене рішення щодо постачання цих ракет Україні.

7 жовтня Трамп підтвердив, що не виключає постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк» у разі, якщо Росія не припинить війну проти України. При цьому він зазначив, що спочатку має намір обговорити це питання із Росією.

2 жовтня російський лідер Путін попередив, що поставка «Томагавків» становитиме «абсолютно новий етап ескалації» між Вашингтоном і Москвою. Тим не менш, він стверджував, що вони не становлять серйозної загрози для країни.