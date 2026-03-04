Докази в горщику: як кімнатні рослини викрили «свіжі» записи Путіна

На тлі військового загострення навколо Ірану російський керманич Володимир Путін два дні не з’являвся перед телекамерами. 2 та 3 березня пресслужба Кремля опублікувала записи двох зустрічей президента – з губернатором Амурської області Василем Орловим та керівником Федерального казначейства Романом Артюхіним. На сайті Кремля та в лояльних ЗМІ ці події були представлені як свіжі. Однак, як переконалися розслідувачі проєкту «Система», обидва відео були записані заздалегідь.

Виявити підміну знову допомогли рослини в кремлівському кабінеті.

У лютому розслідувачі «Системи» показали, що Путін протягом 11 днів не з’являвся перед камерами. Це вдалося встановити за станом аглаонем – кімнатних рослин, що стоять по кутах кабінету. З вересня 2025 року на відео кремлівської пресслужби – одні й ті самі горщики з двома аглаонемами. З часом листя на правій (якщо дивитися на Путіна) рослині почало жовтіти та підсихати, і за їхнім станом можна було вибудувати послідовність зйомок.

Після публікації «Системи» про ці «консерви» горщики з рослинами в кабінеті замінили. На зустрічі Путіна з диригентом Валерієм Гергієвим 25 лютого 2026 року в кадрі стоять уже інші аглаонеми. У правої аглаонеми – зовсім інакше розташоване листя. Жодне з них не пожовкле. Обідок горщика випирає вище зі своєї декоративної підставки – цього не було до перестановки.

Однак у хроніках зустрічей з Орловим та Артюхіним, опублікованих 2 і 3 березня, знову з'являються старі рослини.

Виходить така послідовність:

До 25 лютого в кабінеті стояли старі рослини. Не пізніше за 25 лютого їх замінили на нові. Після цього Путін деякий час не з'являється перед камерами у своєму робочому кабінеті в Кремлі. 2 березня, у розпал іранської кризи, на нібито новій публікації Кремля знову з’являються старі рослини. 3 березня картина повторюється.

Що відбувалося у світі в ці дні: 28 лютого США та Ізраїль розпочали масовану військову операцію проти Ірану, завдавши серії ударів по об’єктах у Тегерані та інших містах. Внаслідок атаки був убитий верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї – Тегеран підтвердив його смерть 1 березня. Іран у відповідь випустив ракети та безпілотники по Ізраїлю та американських військових об'єктах у регіоні. Путін висловив співчуття іранському керівництву у зв'язку із загибеллю Хаменеї.

Що ще робив Путін у ці дні: 2 березня Путін зідзвонювався з президентом ОАЕ, еміром Катару, королем Бахрейну, головою ради міністрів Саудівської Аравії, 3 березня – з прем'єром Угорщини. Як правило, фото або відео з таких міжнародних дзвінків не робляться або не публікуються. Таким чином 2 та 3 березня Путін продовжував працювати, але тільки за міжнародним порядком денним і не з'являвся перед телекамерами.

Що говорили федеральні телеканали: у денних та вечірніх випусках новин стверджувалося, що зустрічі з Орловим та Артюхіним відбулися «сьогодні», тобто 2 та 3 березня відповідно (наприклад, 1, 2, 3, 4, 5).

До практики публікації заздалегідь записаних зустрічей під виглядом нових у Кремлі вдаються регулярно. У 2025 році «Система» нарахувала не менше 18 таких «консервних» епізодів.

Редакція надіслала запит до пресслужби Кремля. Сьогодні, 4 березня, у Путіна запланований публічний захід – нарада з кабінетом міністрів.