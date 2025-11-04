Журналісти знайшли докази, що зустрічі чиновників із Путіним для показу в новинах записуються заздалегідь

Журналісти розслідувального проєкту «Система» знайшли нові докази того, що Кремль видає заздалегідь зняті зустрічі лідера РФ Володимира Путіна як свіжі. Ці записи називають «консервами»: їх випускають у дні, коли Путін насправді не з’являється на публіці.

Проєкт «Система» раніше показував, як виявити такі підміни за розставлянням книжок на полицях у робочому кабінеті президента РФ або за розташуванням ручок на його столі.

У день, коли виходить чергова «консерва» з Путіним, чиновники, які брали участь у записі, з’являються і на інших заходах – публічно та в реальному часі. Зважаючи на все, щоб приховати підміну, вони отримують інструкції одягатися так само, як на «консервах». Але ідеально потрапити в образ не завжди виходить – чиновників видають дрібниці.

Розслідувачі знайшли такі приклади.





Світлана Чупшева, голова Агентства стратегічних ініціатив

Дата запису: не пізніше лютого 2025 року

Дата публікації: 9 квітня 2025

У 2025 році Чупшева двічі брала участь у зйомці «консервів», які вийшли у квітні та вересні. У першу з цих двох зустрічей вона відвідувала Кремль у чорному жакеті із золотистими ґудзиками. Точно в такому ж одязі в день публікації вона з’явилася на нараді уряду та на підписанні договору з Російським товариством хірургів.

Якщо вірити Кремлю, три заходи («консерви», уряд, хірурги) відбулися в той же день. Однак на те, що зустріч у Кремлі – «консерва», вказує розташування книг у кабінеті президента. Трохи змінився і образ Чупшевої: у Кремлі вона в одних сережках, а на заходах, які реально відбулися 9 квітня, – в інших.

Дмитро Григоренко, заступник голови уряду

Дата запису: не пізніше середини серпня

Дата публікації: 25 серпня

На зустріч до Кремля Григоренко прийшов у темно-синій краватці з крапельним візерунком, а також із масивним годинником на лівій руці. На «консервний» формат цієї зустрічі вказує те, що на книжковій полиці Путіна в момент зустрічі не було збірки поезії костромських десантників, яка вперше з’явилася на полиці в публікації Кремля від 13 серпня.

Віцепрем’єр Григоренко був уважний: на нараду уряду в день публікації «консерви» він одягнув ті ж краватки та годинники. Судячи з фотохроніки за участю Григоренка за 2025 рік, він має кілька краваток, які змінюються час від часу.

Світлана Радіонова, голова Росприроднагляду

Дата запису: не пізніше середини вересня

Дата публікації: 21 жовтня

До Путіна Радіонова прийшла в блакитній блузці з металевими ґудзиками. Це «консерва»: у шафі Путіна немає збірки поезії костромських десантників, яка вперше з’явилася на книжковій полиці в серпні. У такій же блузі Радіонова з’явилася на нараді в Раді федерації в день публікації «консерви» – захід був публічним, його висвітлювали журналісти. Тим не менш, деталі в образі чиновниці різняться: у Кремлі на її лівій руці лише браслет, у Раді федерації – годинник та обручка.

«Системі» не вдалося знайти інших фото Радіонової, зроблених у тій же блузці, до цих зустрічей.

Розташування книжок у шафі Володимира Путіна постійно змінюється без жодної логіки. Книжки то стоять на своїх місцях, то зникають на кілька днів, а потім стара повертається – з точністю до сантиметра.

Крім того, на «консерви» вказує і розташування ручок та олівців. Наприклад, на другій зустрічі Путіна зі Світланою Чупшевою у вересні 2025 року письмове приладдя на столі у президента стоять так само, як і на зустрічі з Радіоновою в жовтні. Між двома цими зустрічами пройшло майже півтора місяця та дев’ять інших заходів у кремлівському кабінеті. І щоразу ручки та олівці стояли по-різному, окрім цих двох зустрічей.

Кремль жодного разу не відповів на запитання «Системи» щодо використання «консервів».