Новини | Міжнародні

Журналісти знайшли докази, що зустрічі чиновників із Путіним для показу в новинах записуються заздалегідь

Путін під час однієї із зустрічей, фото ілюстративне
Путін під час однієї із зустрічей, фото ілюстративне

Журналісти розслідувального проєкту «Система» знайшли нові докази того, що Кремль видає заздалегідь зняті зустрічі лідера РФ Володимира Путіна як свіжі. Ці записи називають «консервами»: їх випускають у дні, коли Путін насправді не з’являється на публіці.

Проєкт «Система» раніше показував, як виявити такі підміни за розставлянням книжок на полицях у робочому кабінеті президента РФ або за розташуванням ручок на його столі.

У день, коли виходить чергова «консерва» з Путіним, чиновники, які брали участь у записі, з’являються і на інших заходах – публічно та в реальному часі. Зважаючи на все, щоб приховати підміну, вони отримують інструкції одягатися так само, як на «консервах». Але ідеально потрапити в образ не завжди виходить – чиновників видають дрібниці.

Розслідувачі знайшли такі приклади.


Світлана Чупшева, голова Агентства стратегічних ініціатив

Дата запису: не пізніше лютого 2025 року

Дата публікації: 9 квітня 2025

У 2025 році Чупшева двічі брала участь у зйомці «консервів», які вийшли у квітні та вересні. У першу з цих двох зустрічей вона відвідувала Кремль у чорному жакеті із золотистими ґудзиками. Точно в такому ж одязі в день публікації вона з’явилася на нараді уряду та на підписанні договору з Російським товариством хірургів.

Якщо вірити Кремлю, три заходи («консерви», уряд, хірурги) відбулися в той же день. Однак на те, що зустріч у Кремлі – «консерва», вказує розташування книг у кабінеті президента. Трохи змінився і образ Чупшевої: у Кремлі вона в одних сережках, а на заходах, які реально відбулися 9 квітня, – в інших.

Дмитро Григоренко, заступник голови уряду

Дата запису: не пізніше середини серпня

Дата публікації: 25 серпня

На зустріч до Кремля Григоренко прийшов у темно-синій краватці з крапельним візерунком, а також із масивним годинником на лівій руці. На «консервний» формат цієї зустрічі вказує те, що на книжковій полиці Путіна в момент зустрічі не було збірки поезії костромських десантників, яка вперше з’явилася на полиці в публікації Кремля від 13 серпня.

Віцепрем’єр Григоренко був уважний: на нараду уряду в день публікації «консерви» він одягнув ті ж краватки та годинники. Судячи з фотохроніки за участю Григоренка за 2025 рік, він має кілька краваток, які змінюються час від часу.

Світлана Радіонова, голова Росприроднагляду

Дата запису: не пізніше середини вересня

Дата публікації: 21 жовтня

До Путіна Радіонова прийшла в блакитній блузці з металевими ґудзиками. Це «консерва»: у шафі Путіна немає збірки поезії костромських десантників, яка вперше з’явилася на книжковій полиці в серпні. У такій же блузі Радіонова з’явилася на нараді в Раді федерації в день публікації «консерви» – захід був публічним, його висвітлювали журналісти. Тим не менш, деталі в образі чиновниці різняться: у Кремлі на її лівій руці лише браслет, у Раді федерації – годинник та обручка.

«Системі» не вдалося знайти інших фото Радіонової, зроблених у тій же блузці, до цих зустрічей.

Розташування книжок у шафі Володимира Путіна постійно змінюється без жодної логіки. Книжки то стоять на своїх місцях, то зникають на кілька днів, а потім стара повертається – з точністю до сантиметра.

Крім того, на «консерви» вказує і розташування ручок та олівців. Наприклад, на другій зустрічі Путіна зі Світланою Чупшевою у вересні 2025 року письмове приладдя на столі у президента стоять так само, як і на зустрічі з Радіоновою в жовтні. Між двома цими зустрічами пройшло майже півтора місяця та дев’ять інших заходів у кремлівському кабінеті. І щоразу ручки та олівці стояли по-різному, окрім цих двох зустрічей.

Кремль жодного разу не відповів на запитання «Системи» щодо використання «консервів».

