Як Росія готує «армію» з українських дітей. І до чого тут знову може бути Білорусь?

Ліплення танків і співання воєнних пісень у дитсадках, залучення до викладання у школах ветеранів «СВО», мільярдні бюджети на «патріотичне виховання» та використання неповнолітніх як «робочої сили» – українські правозахисники та прокурори продовжують фіксувати посилення систематичного ідеологічного впливу на дітей в окупації.

За даними Офісу генпрокурора, українських хлопців та дівчат продовжують віддавати до російських родин. Серед нещодавніх випадків – 42 маленьких херсонців потрапили в сім’ї у Криму. Зокрема про їхнє повернення, за словами юристки Катерини Рашевської, українська делегація порушувала питання під час одного з раундів переговорів.

Попри складний процес повернення депортованих та дітей та з окупації – наразі дві тисячі осіб вже в Україні – з’являються нові перепони: обов’язковий перетин кордону лише з російським біометричним паспортом, а також, ймовірне, повернення Білорусі у процес перевиховання українських хлопців та дівчат.

Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» разом із правозахисницею та представницею Офісу генерального прокурора проаналізував, як за роки повномасштабної війни змінюється риторика Росії щодо українських дітей із окупованих територій.

Юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська розповідає, що впродовж 2025 року дослідники зафіксували посилення мілітаризації в освітній сфері на окупованих територіях України. За її словами, військово-патріотичне виховання починається вже з дошкільних закладів.

«Обробляють» із садочків

«Окрім «Розмов про важливе», у дитячих садочках проводять різноманітні розмови, наприклад, «Наша армія», метою яких є сформувати перше уявлення про роди військ Російської Федерації, про «захисників вітчизни», познайомити дітей із учасниками «СВО».

У дитсадках діти ліплять танки з пластиліну, виготовляють «голубів миру» з паперу, вивчають воєнні пісні – «Катюша», «День перемоги», малюють малюнки, які відправляють на фронт. Росіяни десь прочитали, що військово-патріотична позиція формується ще до початку школи, тому почали «обробляти» наймолодших дітей з окупованих територій».

У початкових школах Катерина Рашевська виокремлює проєкт « Орлята Росії Програму «Орлята Росії» розробили у 2021 році в межах федерального проєкту «Патріотичне виховання громадян РФ» для розвитку соціальної активності молодших школярів. Із 2025 року її організатором є міністерство освіти Росії за підтримки «Руху перших».



«Рух перших» — молодіжна організація, яку створили за ініціативи Володимира Путіна, і яка також діє на окупованих українських територіях. У 2024 році рух потрапив до сакнційного списку США.», а також практику перекваліфікації російських ветеранів для роботи в освітніх закладах.

Діти не обирають, вступати чи ні. Це відбувається в примусовому порядку

«Вступ до «Орлят Росії» є безальтернативним – діти не обирають, вступати чи ні. Це відбувається в обов’язковому, примусовому порядку. Ми ознайомилися зі статутом руху і побачили, що вони не дотримуються навіть базового права на свободу об’єднань, на яке мають право діти на окупованих територіях.

Ветерани ж можуть перекваліфікуватися як на звичайних викладачів, так і на вчителів предмета «Основи безпеки та захисту вітчизни». Те, що діти безпосередньо контактують з російськими ветеранами, очевидно, не є позитивним моментом, бо зростає рівень тиску на цих дітей, що суперечить зобов’язанням Російської Федерації за міжнародним гуманітарним правом і фактично підштовхує дітей до прояву лояльності до держави-окупанта».

Водночас російська влада продовжує обмежувати доступ до месенджерів.

Під обмеження або заборону потрапили Telegram, WhatsApp, раніше – SnapChat. А восени 2025 року в Росії почали діяти штрафи за пошук «екстримістської інформації» в інтернеті та рекламу VPN-сервісів. Дія цього закону поширюється й на захоплені РФ території України.

За словами Катерини Рашевської, такі обмеження зменшують вільний доступ дітей до незаангажованої інформації й безпосередньо впливають на кількість дітей з окупованих територій, які навчаються онлайн в українських школах.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що станом на лютий 2025 року на ТОТ перебувало близько 600 тисяч українських дітей шкільного віку. Із них 7% продовжували навчатися в українській системі освіти – це трохи більше ніж 44 тисячі.

Цю цифру підтверджувало і міністерство освіти і науки України, додаючи, що лише за літо минулого року кількість дітей, які підтримували зв’язок з українськими школами, зменшилася на вісім тисяч.

Фінансування мілітаризації зростає

Начальниця управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу генерального прокурора Юлія Усенко каже: з кожним роком посилюється не лише тенденція мілітаризованого впливу на українських дітей в окупації, а й зростають видатки на військово-патріотичні заходи.

Фінансування зросло майже в чотири рази

«Дослідники Єльського університету ідентифікували близько 210 місць, де відбуваються заходи військово-патріотичного виховання, мілітаризація. Це не лише табори, але й військові центри, зокрема «Воїн». На окупованих територіях відкрито чотири такі центри за указом президента РФ. Загалом 58% цих місць фінансуються саме з федерального бюджету Росії. Це свідчить про частину державної політики, спрямованої на мілітаризацію.

Якщо в попередні роки фінансування було 50 мільярдів рублів і менше, то у 2025-му – це 71 мільярд з федерального бюджету. Якщо ж порівнювати з 2021 роком, коли вони готувалися до повномасштабного вторгнення, фінансування зросло майже в чотири рази».

До прикладу, на центр «Маяк» в окупованому Бердянську, де поширюють російську пропаганду і який відкривали за оналйн-участі Володимира Путіна, цьогоріч виділили 537 мільйонів рублів. Таку ж суму передбачено і на наступний рік, а у 2028-му фінансування зросте до 710 мільйонів рублів.

Крім того, наприклад, на наступні три роки 1,8 трильйона рублів закладено на національний проєкт « Молодь та діти Про створення національного проєкту, який би об’єднував всі напрями молодіжної політики в РФ почали говорити наприкінці 2022 року. А 29 лютого 2024 року Володимир Путін анонсував старт нацпроєкту «Молодь Росії» (згодом став називатися «Молодь і діти»), який реалізовуватиметься до 2030 року. Офіційною метою національного проєкту називали становлення «покоління молодих росіян», яким де-факто формують «правильну» та зручну для Росії свідомість, кажуть в ЦГП «Альменда».

». Серед видатків: понад 750 мільйонів рублів на навчання учасників «спецоперації» у проєкті «Час героїв» у 2026-2027 роках, 4,5 мільярда рублів цього року на програму «Росія – країна можливостей» і по 5 мільярдів у наступні роки, ще по 26 мільярдів рублів щороку – на інститут розвитку інтернету.

За словами юристки Катерини Рашевської, у цих програмах чітко простежується складова насильницької культурної асиміляції, виховання лояльних до Росії громадян, мілітаризації й «укріплення образу Росії у світі».

«Ми зафіксували зростання кількості дітей, які перебували в таборах перевиховання – як мілітаризованих, так і звичайних на перший погляд. Станом на 2025 рік 80 тисяч дітей їх відвідали. Для порівняння: 2024 року ця цифра становила 40 тисяч. Тобто кількість дітей зросла вдвічі».

« Юнармія Російська молодіжна військово-патріотична мілітарна організація, заснована Міноборони РФ у 2016 році за ініціативою тодішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Організація перебуває під санкціями Європейського Союзу, США та України за мілітаризацію дітей в окупації.», за словами представниці Офісу генерального прокурора Юлії Усенко, залишається одним із найбільших парамілітарних рухів.

У подальшому не менш 10% руху мають щороку поповнювати збройні сили Росії

«Ми повідомили про підозру щодо мілітаризації 15 особам. Ми проаналізували, що близько шести тисяч дітей піддавалися впливу цієї пропаганди «Юнармії» на Донеччині. Ті, хто був у 2014 році дітьми, досягли повноліття, пішли на службу і зараз їх використовують також в цілях пропаганди. Їх показують як «героїчних» героїв.

Згідно зі стратегією розвитку руху «Юнармія» до 2030 року, кількість учасників щорічно має збільшуватися на 250 тисяч, зокрема за рахунок дітей, які проживають на окупованих територіях. У подальшому не менш 10% руху мають щороку поповнювати збройні сили Росії».

Окрім цього, під час канікул дітей возять на військові бази, «культурні поїздки» за кордон, демонструючи «велич Росії», агітують вступати у військові виші, обіцяючи пільги на навчання, проживання, кар’єрне зростання та фінансову незалежність.

«Культурні поїздки» за кордон аналітики Регіонального центру прав людини зафіксували починаючи з 2024-го в Казахстан, Індію, Китай. Торік до переліку додалася й Північна Корея.

Юлія Усенко зазначає, що масштаби мілітаризації на окупованих територіях залишаються недооціненними міжнародною спільнотою.

Виховують «зброю» проти власної країни, а й змінюють ідеологічне уявлення дітей

«На мою думку, масштаби і серйозність цих порушень прав дітей, превалюють набагато більше, ніж ті міжнародні злочини, які визнані міжнародною спільнотою. Саме тому ми активно працюємо над повідомленнями про підозру, встановленням причетних осіб і доведенням впливу мілітаризації на дітей. Вони не лише виховують «зброю» проти власної країни, а й змінюють ідеологічне уявлення дітей, знищують право на самовизначення, ідентичність і не залишають вибору думати по-іншому, що передбачено Конвенцією про права дитини».

Із цією думкою погоджується і Катерина Рашевська:

«У рішенні «Україна та Нідерланди проти Росії» є згадка про індоктринацію як порушення права на освіту. Але у заключних міркуваннях комітету ООН з економічних, соціальних і культурних прав прямої згадки про мілітаризацію немає, незважаючи на те, що експерти комітету запитували Російську Федерацію про мілітаризацію. Тобто ми бачимо недостатню реакцію на посилення мілітаризації. З одного боку, у 2025 році вона значно зростає, з іншого – на міжнародному рівні все залишається у форматі дискусій і політичних дебатів, а не в форматі конкретних рішень і дій».

«Молодшання» робочої сили?

Катерина Рашевська розповідає, що у 2025-му на окупованих територіях з’явилися регіональні програми, які подаються як стимулювання молоді до працевлаштування. Водночас, за словами правозахисниці, фактично йдеться про «молодшання» робочої сили.

Для цього навіть запровадили спрощену процедуру: до прикладу, до роботи допускають дітей з 14 років за згодою одного з батьків.

Діти фактично виконують роль такого собі «живого щита»

«Ми зафіксували українських дітей із Луганської області, Криму в спеціальній економічній зоні «Алабуга» у Республіці Татарстан. Там вони фактично виконують роль такого собі «живого щита», прикриваючи російське військове виробництво. Там виробляються, до речі, не тільки дрони.

Але відповідно до російських публікацій, діти не працювали в оборонних підприємствах, а на підприємстві «КАМАЗу». За роботу вони отримували 9,5 тисячі рублів – близько 150 доларів, що, на мою думку, явно не відповідає ринковій оплаті такої праці, яка є досить складною для дітей. Мова йде про підлітків 14-18 років».

На початку 2026 року американський «Фонд захисту демократій» (Foundation for Defense of Democracies, FDD) опублікував доповідь, що розкриває агресивну кампанію з набору дівчат із Латинської Америки для роботи в особливій економічній зоні «Алабуга» в Татарстані. Згідно з даними аналітиків, після початкового фокусу на Африці Росія перейшла на країни Південної та Центральної Америки, перетворивши програму «Алабуга Старт» на глобальний канал постачання підневільної робочої сили для потреб оборонно-промислового комплексу. Той факт, що в «Алабузі» виробляють безпілотники, в Росії не приховують.

Правозахисниця додає, що українських дітей фіксували й на інших стратегічних підприємствах, зокрема російської залізниці. Частину підлітків спочатку відправляють на «педагогічне навчання», після чого вони стають інструкторами або вожатими для молодших дітей.

У грудні 2025-го активісти руху «Жовта стрічка» повідомляли, що в окупованому Бердянську учасників організації «Юг молодой» залучають до прибирання квартир і будинків російських військових, співробітників спецслужб. Формально це декларували як громадську активність, волонтерство, однак на прктиці, кажуть активісти, старшокласники і студенти мили підлогу, прибирали санвузли, виносили сміття.

Центр національного спротиву назначав, що залучення дітей до примусової праці з обмеженням їхнього права на освіту – ще один злочин окупантів і наводив такі приклади впродовж минулого року:

на окупованій Росією Донеччині старшокласників залучали до «добровільно-примусових суботників». Підлітків змушували розбирати завали, а відмова могла вплинути на можливість вступу до вишу;

в окупованому Донецьку школярів і студентів використовували для розвезення води «ветеранам СВО» та маломобільним людям;

на окупованій частині Запорізькій області діти під час канікул збирали «гуманітарку для учасників СВО» – рукавички, бензопили, маскувальні сітки та інше спорядження;

в окупованому Севастополі відбулися «губернаторські шкільні трудові загони» – діти замість відпочинку прибирали сквери «героїв СВО» та пам’ятники військовим, які воюють проти України.





За словами Юлії Усенко, в Офісі генпрокурора також фіксували випадки використання дітей у збройному конфлікті на Харківщині, Чернігівщині, в Запорізькій області – неповнолітніх змушували облаштовувати блокпости, шукати паливо, продукти харчування для російських військових.

Передача дітей у російські родини

Юлія Усенко розповідає: у межах розслідування зафіксовано понад 300 випадків, коли українських дітей влаштували в прийомні сім’ї росіян на території РФ.

Ми бачили у федеральній базі дітей з Херсонщини, Запоріжжя для усиновлення

«Але ми, наприклад, не знаємо, скільки дітей, які втратили батьків під час війни, перебувають у Російській Федерації. Де-факто вони можуть сиротами не бути, але де-юре могли отримати цей статус. Приклади деяких повернених дітей показують, що такі випадки були і їхня політика була спрямована не на те, щоб допомогти знайти дитині родичів, а швидесенько влаштувати в російську родину – щоб дитина взагалі забула, звідки вона і хто вона.

Окупаційний губернатор Херсонщини хвалився, що у 2025 році завершено формування системи захисту дітей і повноцінно працюють органи опіки для влаштування дітей в сім’ї. По Донецькому і Луганському регіонах дуже активно велася комунікація з громадянами Росії, неодноразово наголошувалося, що така можливість є. І ми бачили у федеральній базі даних інформацію про дітей з Херсонщини, Запоріжжя, які підлягали усиновленню».

У 2025 році підконтрольне угрупуванню «ЛНР» так зване «міністерство освіти» опублікувало на своєму сайті базу даних українських дітей для усиновлення. Про це повідомляв голова організації Save Ukraine Микола Кулеба. У каталозі містилися дані про 294 дітей віком до 17 років: їхні імена, фотографії, описи характеру, захоплень. Більшість з них, за словами Кулеби, народилися ще до окупації Луганської області та мали українське громадянство.

За словами Юлії Усенко, також близько чотирьох тисяч статусних дітей опинилися в окупації. І частина з них була незаконно переміщена.

Юристка Катерина Рашевська зазначає, що під час переговорів 2 червня 2025-го українська сторона передала в Стамбулі представникам Росії список із прізвищами 339 незаконно депортованих або примусово утримуваних українських дітей, яких потрібно повернути. Серед них – дівчинка, яку, за даними російського видання «Верстка», вдочерив російський політик Сергій Миронов.

Український омбудсман Дмитро Лубінець наголошував, що у цей список потрапили різні категорії дітей, і він не останній. 4 червня уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова запевнила, що разом із російським МВС розпочала роботу щодо списку, переданого українською стороною.у Стамбулі в червні 2025 року українська сторона порушувала питання повернення дітей, зокрема з Херсонського будинку дитини.

У 2022 році під час окупації працівники закладу, рятуючи дітей, переховували їх у підвалі церкви, поки їх не знайшли співробітники ФСБ. Попри те, що більшість дітей мали батьків або інших законних представників, окупанти вивезли їх до Криму – в будинок дитини «Ялинка». Після цього анкети деяких вихованців з’явилися у російському федеральному банку даних з усиновлення.

42 із 47 дітей передані в родини російських громадян

«Замість їхнього повернення у Воскресенське на окупованій Херсонщині, як обіцяли представники російської окупаційної адміністрації, ми чуємо, що 42 із 47 дітей передані в родини російських громадян. І нам лише залишається здогадуватися: чи йдеться про родини українців в окупованому Криму з нав’язаними паспортами – це тоді одна історія, чи родини російських колонізаторів з російськими паспортами – це зовсім інша історія, чи ці діти взагалі були вивезені на територію Російської Федерації. Це маленькі діти – їм можна змінити персональні дані і вивезти за своїх».

12 січня 2026 року ставленик РФ від окупованої частини Херсонщини Костянтин Басюк повідомив, що відвідав «Ялинку» і заявив: 42 дітей передані в родини кримчан, а п’ятеро херсонців залишаються у закладі.

13 лютого ініціатива Bring Kids Back UA повідомила, що до України повернулися п’ятеро дітей, троє яких – із Херсонсього обласного будинку дитини.

За даними порталу «Діти війни», державі Україна вдалося ідентифікувати 20 000 незаконно переміщених неповнолітніх. 17 лютого Володимир Зеленський повідомив, що дві тисячі українських дітей вдалося повернути додому в межах ініціативи Bring Kids Back UA – зокрема за сприяння Катару та за посередництва першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп. Насильницька депортація й переміщення цивільного населення, зокрема дітей, з окупованих територій України є воєнним злочином.

У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт щодо президента РФ Володимира Путіна і російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, підозрюючи їх у воєнних злочинах – незаконній депортації і переміщенні дітей з окупованих територій України. Москва ці звинувачення відкидає.

Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру 22 особам у справі щодо примусового переміщення та депортації понад 400 українських дітей з Донеччини та Херсонщини, каже Юлія Усенко.

Чотири обвинувальні акти щодо 11 осіб уже скеровані до суду: серед них – двоє депутатів Держдуми, військовослужбовці РФ, дружина У 2023 році російське видання «Важные истории» повідомляло, що двох українських дітей – хлопчика і дівчинку – вивезли з Херсонської обласної дитячої лікарні до Росії для «обстеження, визначення подальшої тактики лікування і проходження реабілітації». Журналісти встановили, що лідер російської партії «Справедлива Росія-Патріоти-За правду» Сергій Миронов і його дружина Інна Варламова удочерили викрадену з України дитину. Як писало медіа, десятимісячній Маргариті Прокопенко повністю змінили особисті дані, вона стала «Мариною Мироновою», а місцем її народження значиться Подольськ у Московській області. Доля хлопчика досі невідома, кажуть в Офісі генпрокурора. лідера партії «Справедлива Росія», представники окупаційних адміністрацій, керівники дитячих закладів, колаборанти з Херсонської області.

Білорусь знову..?

Якщо 2025-й був проголошений роком «Захисника вітчизни», то 2026-й Володимир Путін оголосив «Роком єдності народів».

Серед запланованих заходів – Міжнародний форум союзних держав «Велика спадщина – спільне майбутнє» (російською – «Великое наследие – общее будущее»). У його межах передбачені молодіжні фестивалі, літні табори, патріотичні зміни в таборах «Орлятко» (Росія) та «Зубрятко» (Білорусь). Захід присвячено 85-й річниці «Великої вітчизняної війни».

За словами правозахисниці Катерини Рашевської, існують ризики збільшення кількості дітей, яких, ймовірно, вивозитимуть із окупованих територій на перевиховання до Білорусі.

Ми знову бачимо активну Білорусь

«Після року такого спокою ми знову бачимо активну Білорусь. Не те, щоб вона була дружньою до України, але вона останній рік займала досить тиху позицію».

Звертає увагу КатеринаРашевська й на добудову центру Олексія Талая – білоруського паралімпійця, мотиваційного спікера, засновника благодійного фонду, який, за даними журналістів, має прямий зв’язок до вивезення українських дітей до Білорусі.

Радіо Свобода розповідало, що однією з найбільших установ, куди вивозили українських дітей під виглядом оздоровлення на території Білорусі, – був табір у Дубраві. У 2023 році Олексій Талай потрапив під санкції України, а згодом – і до санкційного списку Європейського Союзу.

Ще одним викликом, за словами правозахисниці, є ускладнення виїзду з окупованих територій.

Із 20 січня Росія запровадила нові вимоги щодо перетину кордону для дітей до 14 років – тепер їм для цього обов’язково мати закордонний російський паспорт. Ця вимога поширюється й на окуповані території України.

«Виготовлення такого паспорта є досить дорогим, а на окупованих територіях процедура може тривати до трьох місяців, оскільки потрібно налагодити логістику доставки чипів для біометричних паспортів. І це є додатковою перешкодою для повернення дітей.

Таким чином, роль Білорусі навіть як технічного хабу-посередника для повернення дітей фактично нівелюється. І розуміючи це, Лукашенко знову йде на зближення з РФ, тому що перспектив для подальшого «відбілення» свого обличчя перед державами-партнерами України, як лідера, який дає свою територію для повернення наших громадян, в нього стає все менше і менше».

У травні 2025 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій засудив «геноцидну стратегію Росії за підтримки Білорусі, спрямовану на знищення української ідентичності», додавши, що насильницьке вивезення та усиновлення українських дітей «має бути зупинене»

18 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка за сприяння Росії в збройній агресії проти України. За словами Зеленського, на території Білорусі військові РФ розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України, зокрема по енергетичних обʼєктах, залізниці. Крім того, понад три тисячі білоруських підприємств «поставлені на службу російській війні» й постачають техніку, обладнання і компоненти, що належать до категорії критично важливих, додав український президент.