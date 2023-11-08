Дитяча омбудсменка РФ каже, що не отримувала документів від МКС щодо свого арешту

Уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова в інтерв’ю по телефону проєкту Радіо Свобода «Ти як?» заявила, що ніяких документів від Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо свого арешту не отримувала.

«У мене немає жодного офіційного документа. Я не розумію, на чому базується обвинувачення. Жодного ні запиту, ніякого документа до мене не надходило. Я знаю про цей ордер із засобів масової інформації. І для мене це дещо дивно, тому що, якщо це серйозна організація, то, як мінімум, мали би мене про це сповістити і, як мінімум, запитувати якісь документи чи ще щось, попри те, що Росія не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду», – сказала Львова-Бєлова.

17 березня 2023 року Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

«Марія Львова-Бєлова, як стверджується, несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації населення (дітей) і незаконного переселення населення (дітей) з окупованих територій України до Росії», – повідомила пресслужба МКС.

Президент Міжнародного кримінального суду Пйотр Гофманський раніше заявляв, що, хоча судді МКС видали ордери на арешт Путіна і Львової-Бєлової, міжнародне співтовариство має забезпечити їхнє виконання, адже суд не має власної поліції для цього.

У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».

За інформацією української влади, від початку агресії проти України Росія депортувала 20 тисяч українських дітей, але реальна цифра «набагато більша», стверджує президент Володимир Зеленський.