Чиновник із уряду Трампа оголосив про відставку через війну з Іраном

Головний чиновник адміністрації президента США Дональда Трампа з питань боротьби з тероризмом, очільник Національного контртерористичного центру Джозеф Кент оголосив про свою відставку через американсько-ізраїльську військову операцію проти Ірану.

У листі на ім’я голови Білого дому, опублікованому 17 березня в соцмережі X, Кент пише, що Сполучені Штати були обдурені ізраїльськими офіційними особами і «впливовими представниками американських ЗМІ», які «змусили їх повірити у безпосередню загрозу».

Кент додав, що хоча він і підтримує зовнішню політику й цінності, про які Трамп говорив під час своїх президентських кампаній, він не може продовжувати роботу, враховуючи нинішню ситуацію з Іраном.

«Я не можу з чистою совістю підтримувати війну, що триває в Ірані. Іран не становив жодної безпосередньої загрози для нашої країни, і очевидно, що ми розпочали цю війну під тиском Ізраїлю і його потужного американського лобі», – написав Кент.

Чиновник висловив сподівання, що Дональд Трамп змінить курс й обере «новий шлях» для Сполучених Штатів.

Виступаючи в Овальному кабінеті 17 березня Трамп сказав, що Кент – «хороший хлопець», але «слабкий у питаннях безпеки», і це «добре, що він пішов».

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що лист Кента до Трампа містив «неправдиві твердження», назвавши «образливим і смішним» припущення, що рішення про початок війни ухвалили «під впливом інших».

«Як чітко та прямо заявив президент Трамп, у нього були вагомі й переконливі докази того, що Іран збирався першим напасти на Сполучені Штати», – сказала Левітт.

Джозеф Кент – ветеран бойових дій, який прослужив 20 років в елітному підрозділі «Зелені берети». Його дружина, криптограф ВМС, загинула у Сирії у 2019 році.

Кент, кандидатура якого була висунута Трампом і затверджена Сенатом, є найвищим чиновником в адміністрації, який пішов у відставку саме через війну з Іраном.

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Дональд Трамп говорив, що цілі цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю.