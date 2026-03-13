Шість військових США загинули в авіакатастрофі літака-заправника над Іраком – командування

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило 13 березня, що внаслідок авіакатастрофи військового літака-заправника Boeing KC-135 над Іраком загинули всі шість членів екіпажу, які були на борту.

«Літак зазнав аварії під час польоту над повітряним простором союзних сил 12 березня в ході операції «Епічна лють». Обставини інциденту розслідуються. Однак втрата літака не була спричинена вогнем противника чи дружнім вогнем», – йдеться в повідомленні.

Раніше в командуванні повідомили, що в інциденті брали участь два літаки: «Один із них зазнав аварії на заході Іраку, а другий успішно приземлився».

За даними американських ЗМІ, таким чином, підтверджена загибель вже 13 американських військових від початку війни з Іраном.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

Військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

