У США призначили слідчого для розслідування ракетного удару по школі для дівчаток в Ірані

Міністр оборони США Піт Геґсет заявив, що для розслідування удару по школі для дівчаток в Ірані призначили офіцера з-поза меж Центрального командування Сполучених Штатів, який витратить «стільки часу, скільки потрібно», щоб встановити, що сталося.

Геґсет не назвав ім’я офіцера, який розслідуватиме удар по початковій школі для дівчаток у Мінабі у провінції Хормозґан на півдні Ірану 28 лютого.

Місцеві чиновники заявляли, що внаслідок атаки загинули щонайменше 175 людей, зокрема 168 дітей.

За словами кількох американських чиновників, знайомих з цим питанням, удар міг бути результатом того, що американські війська покладалися на застарілі розвідувальні дані. При цьому чиновники попередили, що оцінка залишається попередньою.

Джерела Радіо Свобода напередодні повідомили, що остаточну оцінку подій навколо ракетного удару по іранській школі для дівчат передадуть Конгресу в найближчі дні.

Міністр оборони США Піт Геґсет й інші американські посадовці наголосили, що Сполучені Штати цілеспрямовано не обирають цивільні об’єкти.

Президент США Дональд Трамп спочатку припустив, що Іран може бути відповідальний за атаку. Коли його знову запитали 11 березня про повідомлення, які вказують на можливу відповідальність США, Трамп сказав, що він не має достатньо інформації, щоб коментувати, але що прийме результати розслідування.

Якщо підтвердиться, що це була помилка США, це стало б одним із найбільш смертельних інцидентів із жертвами серед цивільних за участю американських сил за десятиліття.



