Ізраїль оголосив, що «ліквідований» міністр розвідки Ірану

Міністр розвідки Ірану Ісмаїл Хатіб був убитий у Тегерані в результаті авіаудару Ізраїлю. Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

За словами Каца, удару було завдано в ніч на 18 березня.

Кац додав, що він і прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу «уповноважили Армію оборони Ізраїлю (вбивати) будь-якого високопоставленого іранського чиновника... без необхідності додаткового дозволу».

Іран наразі не підтверджував смерть очільника розвідки. Тегеран і раніше з деякою затримкою інформував про загибель інших своїх лідерів, зокрема аятоли Алі Хаменеї чи секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

Військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

8 березня державні медіа Ірану повідомили, що син покійного аятоли Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї – призначений новим верховним лідером країни. Місце його перебування наразі не розкривається, також немає точних даних про стан його здоров’я.