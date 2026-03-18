WSJ: Росія розширює підтримку Ірану в атаках на американські сили

Росія надає Ірану супутникові знімки і вдосконалену технологію безпілотників, щоб допомогти йому атакувати американські сили на Близькому Сході, повідомила 17 березня газета The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних осіб, знайомих із цим питанням.

Технології, які надає Росія, включають компоненти, призначені для покращення зв’язку, навігації й націлювання модифікованих безпілотників «Шахед», повідомляє газета.

Президент України Володимир Зеленський 17 березня заявив у виступі перед британськими законодавцями, що Київ має «чіткі докази того, що іранські безпілотники «Шахед», які використовуються на Близькому Сході, містять російські компоненти».

Wall Street Journal також повідомила, що, виходячи зі свого досвіду розгортання безпілотників у війні проти України, Росія надає тактичні рекомендації щодо того, скільки безпілотників слід використовувати в операціях і з яких висот вони повинні завдавати ударів.

Крім того, за даними видання, Росія нещодавно надала супутникові знімки безпосередньо Ірану.

Така співпраця виходить за рамки підтримки, про яку раніше писало видання The Washington Post, заявляючи, що Москва передала місця розташування американських військових активів на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки.

The Wall Street Journal повідомляє, що її джерела, серед яких були високопоставлений офіцер європейської розвідки і дипломат із Близького Сходу, заявили, що, як вважається, російська підтримка допомогла Ірану здійснити нещодавні удари по американських радарних системах на Близькому Сході.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті, коментуючи повідомлення WSJ, заявив, що Росія розглядає допомогу Ірану в ударній кампанії як спробу послабити Сполучені Штати, «оскільки РФ визначила США як одного зі своїх головних геополітичних супротивників».

Після публікації Washington Post, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф 7 березня заявив, що Москві сказали не надавати Ірану розвідувальні дані на тлі авіаударів американських й ізраїльських військ.

Розвідувальні служби США відмовилися публічно коментувати повідомлення про передачу Росією розвідувальної інформації Ірану для ударів на Близькому Сході.

Тим часом, президент США Дональд Трамп заявляв, що не має інформації про те, що Росія підтримує Іран. «Якщо це так, то вони не дуже добре справляються, бо справи в Ірану йдуть не дуже добре», – сказав Трамп. Білий дім раніше також відкинув значення даних про розвідувальну підтримку Москви.

Росія й Іран мають давні військові, політичні й дипломатичні зв’язки. Іран поставив Росії велику кількість безпілотників Shahed, які використовуються для ударів по українських містах та інфраструктурі, хоча зараз Росія використовує цю технологію здебільшого для виробництва безпілотників на власній території.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

Військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.