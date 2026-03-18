Президент Ірану підтвердив загибель міністра розвідки через ізраїльську атаку

Президент Ірану Масуд Пезешкіан 18 березня підтвердив смерть міністра розвідки країни Ісмаїла Хатіба, про яке раніше повідомляла влада Ізраїлю.

«Боягузливе вбивство моїх дорогих колег Ісмаїла Хатіба, Алі Ларіджані та Азіза Насірзаде, а також деяких членів їхніх сімей та команди супроводу, залишило нас розбитими», – заявив він.

Пезешкіан висловив співчуття народу Ірану через «мученицьку смерть» двох членів уряду, секретаря Народних зборів, а також військових та командирів формування «Басідж».

Раніше Білий дім заявив, що смерть Хатіба є «добрим знаком» для Сполучених Штатів. Вранці 18 березня прессекретарка президента США Дональда Трампа Керолайн Левітт в ефірі каналу Fox News назвала Хатіба «відомим терористом».

«Звичайно, цієї людини більше немає з нами на цій землі. І це добре для Сполучених Штатів. Це добре для американського народу, якому цей злочинний терористичний режим вже давно загрожує», – сказала вона.

Вдень 18 березня міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що міністр розвідки Ірану Ісмаїл Хатіб був убитий у Тегерані в результаті авіаудару Ізраїлю.

Кац додав, що він і прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу «уповноважили Армію оборони Ізраїлю (вбивати) будь-якого високопоставленого іранського чиновника... без необхідності додаткового дозволу».

Тегеран і раніше з деякою затримкою інформував про загибель інших своїх лідерів, зокрема, аятоли Алі Хаменеї чи секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

Військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.



