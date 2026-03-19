Саудівська Аравія «залишає за собою право» на військові дії проти Ірану – МЗС

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан 19 березня заявив, що країна «залишає за собою право» вжити військових заходів проти Ірану після того, як по Ер-Ріяду були запущені іранські балістичні ракети.

Принц Фейсал бін Фархан заявив на пресконференції, що будь-яка довіра до Тегерана була підірвана, і що тиск з боку Ірану «матиме зворотний ефект».

Тегеран звинуватив Ізраїль в ударі по його об’єктах на газовому родовищі Південний Парс 18 березня, що стало серйозною ескалацією війни. Іран пообіцяв атакувати нафтогазові цілі по всій Перській затоці, відразу випустивши ракети по Катару й Саудівській Аравії.

У найжорсткіших коментарях, які пролунали від саудівської влади з початку війни, міністр закордонних справ звинуватив Іран у ворожих діях проти своїх сусідів – безпосередньо і через свої численні регіональні проксі-сили.

Він заявив, що нинішні атаки були давно сплановані Тегераном і не були реакцією на удар у Південному Парсі.

«Цей тиск з боку Ірану матиме зворотний ефект політично й морально, і ми, звичайно, залишаємо за собою право вжити військових дій, якщо вважатимемо це необхідним», – сказав Фархан журналістам після зустрічі головних дипломатів регіону в Ер-Ріяді.

Перехоплювачі були запущені з району готелю в Ер-Ріяді, де проходила конференція, приблизно в той час, коли міністри закордонних справ близько десятка країн – зокрема Туреччини, ОАЕ, Йорданії, Катару й Сирії – зібралися на зустріч, присвячену війні в Ірані.

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю.

Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США. При цьому видання Axios писало, що США просили Ізраїль не атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану.