Трамп попередив Іран про наслідки після ударів Тегерана по катарському газовому хабу

Президент США Дональд Трамп попередив Тегеран про серйозні наслідки, якщо він знову завдаватиме ударів у відповідь на атаку Ізраїлю на іранське газове родовище Південний Парс, важливу частину енергетичної інфраструктури країни в Перській затоці.

Трамп написав про це пізно ввечері 18 березня у соцмережі Truth Social. приблизно в цей час Іран, фактично, знову відповів, вдруге за 24 години атакувавши головний газовий хаб Катару, Рас-Лаффан, що, за даними влади, призвело до пожеж і «значних збитків».

Невідомо, чи знав Трамп про другий удар Ірану по катарському об’єкту, коли його коментарі були опубліковані в соціальних мережах, або точний час двох подій.

Трамп пообіцяв, що подальших атак Ізраїлю на Південний Парс не буде, якщо «Іран не вирішить нерозумно напасти на дуже невинного, в цьому випадку на Катар».

«У такому разі Сполучені Штати Америки, з допомогою чи згодою Ізраїлю чи без неї, масовано підірвуть усі газові родовища Південного Парсу з такою силою й потужністю, якої Іран ніколи раніше не бачив», – заявив президент США.

«Я не хочу санкціонувати такий рівень насильства й руйнувань через довгострокові наслідки, які це матиме для майбутнього Ірану, але якщо катарський ЗПГ знову буде атакований, я не вагатимусь», – додав він.

Трамп також заявив, що Вашингтон не знав заздалегідь про ізраїльський удар по Південному Парсу після того, як ізраїльські ЗМІ повідомили, що атака була здійснена ізраїльськими силами за згодою США.

«Ізраїль, розгніваний тим, що сталося на Близькому Сході, жорстоко атакував великий об’єкт, відомий як газове родовище Південний Парс в Ірані, – сказав Трамп. – Сполучені Штати нічого не знали про цю конкретну атаку».

Родовище Південний Парс вважається найбільшим у світі. Там видобувається близько 70% всього іранського газу. Частина території родовища розташована в Катарі. Влада цієї країни засудила удар Ізраїлю, заявивши, що він може призвести до ескалації.

Іран погрожував атакувати енергетичні об’єкти по всьому регіону Перської затоки після ударів Ізраїля по його газовому родовищу.

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США. При цьому видання Axios писало, що США просили Ізраїль не атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану.