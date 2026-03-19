Макрон закликав до припинення бойових дій на Близькому Сході

Президент Франції закликав до деескалації й повернення до стабільності на Близькому Сході. Про це Емманюель Макрон заявив, прибуваючи на саміт лідерів ЄС 19 березня в Брюсселі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Кілька інших країн Перської затоки… зазнали ударів – уперше по їхніх виробничих потужностях. Це небезпечна ескалація… Ми виступаємо за мораторій на атаки проти цивільної інфраструктури і цивільного населення і за швидку деескалацію», – наголосив Макрон.

Французькій лідер зазначив, що нині «всі сторони мають заспокоїтися».

«Бойові дії мають бути зупинені хоча б на кілька днів, щоб дати шанс переговорам. Це ключовий пункт нашого порядку денного. Франція, як завжди, виступає за повернення до переговорів, діалогу й деескалації», – підкреслив Макрон.

Президент Франції також виступив за прямий діалог між США й Іраном задля врегулювання конфлікту. Він також прокоментував можливість долучення до операції проти Ірану, яку проводить Вашингтон.

14 березня президент США Дональд Трамп закликав низку країн Європи й Азії направити військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, фактично заблокованій через загрозу ударів з боку Ірану.

«Ми не починали ці удари і не є стороною конфлікту. Ми беремо участь лише у захисті партнерів, з якими маємо відповідні угоди. Сподіваюся, що всі повернуться до здорового глузду… Потрібно повернутися до переговорів і поступово відновити морські перевезення через Ормузьку протоку – для нафти, газу й добрив», – зауважив Макрон.

Президент США Дональд Трамп раніше попередив Тегеран про серйозні наслідки, якщо він знову завдаватиме ударів у відповідь на атаку Ізраїлю на іранське газове родовище Південний Парс, важливу частину енергетичної інфраструктури країни в Перській затоці.

Трамп написав про це пізно ввечері 18 березня у соцмережі Truth Social. приблизно в цей час Іран, фактично, знову відповів, вдруге за 24 години атакувавши головний газовий хаб Катару, Рас-Лаффан, що, за даними влади, призвело до пожеж і «значних збитків».

«Я не хочу санкціонувати такий рівень насильства й руйнувань через довгострокові наслідки, які це матиме для майбутнього Ірану, але якщо катарський ЗПГ знову буде атакований, я не вагатимусь», – додав він.

Трамп також заявив, що Вашингтон не знав заздалегідь про ізраїльський удар по Південному Парсу після того, як ізраїльські ЗМІ повідомили, що атака була здійснена ізраїльськими силами за згодою США.

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США. При цьому видання Axios писало, що США просили Ізраїль не атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану.