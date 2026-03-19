Пентагон просить 200 мільярдів доларів на війну проти Ірану

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація може запросити до Конгресу додатково 200 мільярдів доларів для фінансування бойових дій проти Ірану, повідомляє канал CNN.

Раніше про підготовку такого запиту у Пентагоні повідомили видання The Washington Post та The New York Times.

CNN цитує слова Трампа, який назвав цю суму «невеликою ціною», щоб забезпечити військових усім необхідним. При цьому він зазначив, що ця сума включає й інші видатки військового відомства, які не пов’язані з війною проти Ірану.

The Washington Post раніше повідомило, що Міноборони США надіслало свій запит до Білого дому, який у разі схвалення передасть прохання до Конгресу. Джерела видання уточнили, що гроші планується направити на термінове збільшення виробництва озброєння, витраченого в Ірані. Видання також звернуло увагу на те, що заявлена Пентагоном сума перевищує всю військову допомогу, яку з 2022 року США надали Україні (188 млрд. доларів).





Про запит на додаткове фінансування згадав у четвер і голова військового відомства Піт Геґсет, не сказавши про конкретні цифри.

«Зрозуміло, що для того, щоб убивати поганих хлопців, потрібні гроші», – сказав Геґсет, підтвердивши, що його відомства підготувало запит до Конгресу.

Він зазначив, що цілі операції, розпочатої 28 лютого спільно з Ізраїлем, не змінилися, США зосереджені на знищенні військового потенціалу Ірану, його ядерної та ракетної програми.

Глава розвідувальної спільноти США Тулсі Габбард на слуханнях у Конгресі в четвер повідомила, що військові цілі США та Ізраїлю можуть різнитися – Ізраїль більш зосереджений на ударах по керівництву Ірану, а Сполучені Штати – на військових цілях.

У ЗМІ в четвер почали з’являтися повідомлення про можливу наземну операцію США на тлі того, що Іран де-факто перекрив Ормузьку протоку, стратегічно важливу для транзиту нафти. Президент Трамп заявив медіа, що «не відправляє війська нікуди», але якби він ухвалив таке рішення, то не сказав би про це журналістам.

У середині лютого Трамп повідомив, що зміна режиму - це «найкраще, що могло б статися» в Ірані, і заявив виданню Axios про бажання особисто брати участь у виборі наступного лідера країни.

З початку американо-ізраїльської військової операції 28 лютого проти Ірану іранські війська неодноразово атакували Саудівську Аравію та країни Перської затоки ракетами та безпілотниками. Цілями атак, за словами влади цих країн, були житлові райони та об'єкти цивільної інфраструктури, включаючи нафтові об’єкти, аеропорти, житлові будинки та дипломатичні представництва.



