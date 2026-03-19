Іран завдав удару по НПЗ в Хайфі

Іран 19 березня авдав ракетного удару по місту Хайфа на півночі Ізраїлю, пише Ynet. За даними ЗМІ, ціллю удару став нафтопереробний завод у Хайфській затоці.

Після удару в частині районів Хайфи і розташованого поруч міста Кір’ят-Хаїма було зафіксовано перебої в електропостачанні.

Про постраждалих у результаті цієї атаки повідомлень не надходило.

Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен заявив, що значних збитків об’єктам інфраструктури завдано не було.

Державне телебачення Ірану оголосило, що удар по Хайфі став відповіддю на ізраїльську атаку по газовому родовищу Південний Парс. Іранський Корпус вартових ісламської революції стверджує, що під ударом опинився також НПЗ в Ашдоді, але в інших джерелах повідомлень про ураження будь-яких об’єктів у цьому ізраїльському місті наразі немає.

З початку американо-ізраїльської військової операції 28 лютого проти Ірану іранські війська неодноразово атакували Саудівську Аравію та країни Перської затоки ракетами та безпілотниками. Цілями атак, за словами влади цих країн, були житлові райони та об'єкти цивільної інфраструктури, включаючи нафтові об'єкти, аеропорти, житлові будинки та дипломатичні представництва.

Після ракетної атаки Ірану на об'єкти QatarEnergy 18 березня президент США Дональд Трамп попередив Тегеран, що в разі нової атаки «США, з допомогою Ізраїлю чи без неї, знищать усе родовище Південний Парс з такою силою та потужністю, якої Іран ніколи раніше не бачив».