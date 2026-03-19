Іран атакував НПЗ в кількох країнах Перської затоки

Кілька країн Перської затоки повідомили 19 березня про атаки безпілотників на свої об’єкти енергетичного сектору після удару Ізраїлю по іранському газовому родовищу Південний Парс днем раніше, що стало серйозною ескалацією війни Ірану зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Джерело в нафтовій промисловості повідомило про удар безпілотника по найбільшому нафтопереробному заводу Саудівської Аравії SAMREF, який спільно належить Saudi Aramco та ExxonMobil, переробляє близько 400 тисяч барелів нафти на день і є одним з ключових експортно-орієнтованих нафтопереробних заводів Саудівського королівства.

У Кувейті Кувейтська нафтова корпорація оголосила про невелику пожежу після того, як безпілотник влучив в один із операційних блоків нафтопереробного заводу в Міна-ель-Ахмаді.

Британське агентство з морської безпеки (UKMTO) повідомило 19 березня, що снаряд влучив у судно поблизу Рас-Лаффана, головного промислового комплексу Катару з виробництва зрідженого природного газу. Раніше цього ж дня влада Катару оголосила, що промислова зона зазнала нового обстрілу «балістичними ракетами» з боку Ірану, що спричинило пошкодження та пожежу. Пізніше Міністерство внутрішніх справ Катару повідомило, що всі пожежі на об'єктах у Рас-Лаффані взяті під контроль.

Корпус вартових ісламської революції Ірану 18 березня видав попередження про евакуацію кількох нафтових об'єктів в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії, включаючи SAMREF, через удар Ізраїлю по Південному Парсу. Увечері того ж дня Іран здійснив перший ракетний удар по Рас-Лаффану, де розташовані ключові об'єкти компанії QatarEnergy.

Ер-Ріяд закликав Тегеран припинити напади на сусідні держави. Напади Ірану на своїх сусідів матимуть наслідки, заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан після переговорів з міністрами закордонних справ арабських та мусульманських країн в Ер-Ріяді.

З початку американо-ізраїльської військової операції 28 лютого проти Ірану іранські війська неодноразово атакували Саудівську Аравію та країни Перської затоки ракетами та безпілотниками. Цілями атак, за словами влади цих країн, були житлові райони та об'єкти цивільної інфраструктури, включаючи нафтові об'єкти, аеропорти, житлові будинки та дипломатичні представництва.

Після ракетної атаки Ірану на об'єкти QatarEnergy 18 березня президент США Дональд Трамп попередив Тегеран, що в разі нової атаки «США, з допомогою Ізраїлю чи без неї, знищать усе родовище Південний Парс з такою силою та потужністю, якої Іран ніколи раніше не бачив».



