WSJ: Іран запустив ракети по базі США і Британії на острові Дієго-Гарсія

Іранські війська запустили ракети по стратегічно важливій американсько-британській військовій базі на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, але не влучили по цілі, повідомило видання The Wall Street Journal.

Посилаючись на кількох американських чиновників, удосвіта 21 березня WSL повідомила, що Іран випустив дві балістичні ракети середньої дальності по базі, приблизно за чотири тисячі кілометрів від Тегерана.

Жодна із них не влучила в базу – одна вийшла з ладу в польоті, а іншу збив американський військовий корабель, використовуючи ракету-перехоплювач SM-3, повідомили чиновники.

У разі підтвердження це означатиме, що іранські ракети мають більшу дальність польоту, ніж вважалося раніше.

Віддалений острів розташований на Британській території в Індійському океані і є стратегічною базою, де Сполучені Штати розміщують бомбардувальники й атомні підводні човни, серед інших активів.

20 березня Велика Британія дала американським військам «зелене світло» на використання своїх баз для ударів по іранських ракетних об’єктах, які здійснюють атаки на кораблі в Ормузькій протоці, критично важливому коридорі для поставок нафти з Перської затоки на світові ринки. Іран фактично заблокував Ормузьку протоку на тлі американсько-ізраїльських ударів, що призвело до зростання цін на нафту.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер спочатку відхилив прохання США використовувати британські бази для ударів по Ірану, заявивши, що йому потрібно переконатися, що будь-які військові дії є законними. Після того, як Іран атакував британських союзників по всьому Близькому Сходу, Стармер заявив, що США можуть використовувати авіабазу в Англії й Дієго-Гарсія.

Американські війська, що базуються на суверенній території Великої Британії, потребують згоди Британії на певні місії в рамках двосторонніх угод.

Американські й британські офіційні особи поки що не коментували повідомлення WSJ.