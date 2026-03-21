США видали тимчасовий дозвіл на купівлю іранської нафти, що перебуває на танкерах у морі

Міністерство фінансів США 20 березня заявило, що видає тимчасовий дозвіл на постачання і продаж іранської сирої нафти й нафтопродуктів, які вже перебувають на танкерах у морі.

Це вже другий крок щодо послаблення санкцій на нафту, застосованих проти двох країн світу, на які поширюються найбільші обмеження – Ірану й Росії, яка отримала аналогічний дозвіл 12 березня.

Ціни на нафту на світових ринках різко зросли на тлі війни США й Ізраїлю з Іраном й ударів Тегерана у відповідь по енергетичній інфраструктурі союзників США в регіоні Перської затоки.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 20 березня заявив, що Сполучені Штати «видають вузькоорієнтований короткостроковий дозвіл, який дозволяє продаж іранської нафти, що зараз застрягла в морі».

«Китай дешево накопичує іранську нафту, що перебуває під санкціями. Тимчасово розблокувавши ці наявні обсяги для світу, Сполучені Штати швидко виведуть приблизно 140 мільйонів барелів нафти на світові ринки, розширивши обсяг світової енергії й допомагаючи полегшити тимчасовий тиск на постачання, спричинений Іраном», – додав він.

Бессент зазначив, що тимчасовий дозвіл «суворо обмежується нафтою, яка вже перебуває в транзиті, і не дозволяє нових закупівель чи виробництва».

Він також сказав, що Іран матиме «труднощі з доступом до будь-яких доходів від цього, і Сполучені Штати продовжуватимуть чинити максимальний тиск на Іран і його здатність отримувати доступ до міжнародної фінансової системи».

Тим часом, Іран заперечив, що цей крок приведе до надходження 140 мільйонів барелів до системи, заявивши, що у нього немає надлишку сирої нафти для пропозиції на міжнародних ринках.

«Наразі в Ірану практично немає надлишків сирої нафти, що перебуває в морі, або для постачання на інші міжнародні ринки, і заява міністра фінансів США спрямована виключно на те, щоб дати надію покупцям», – написав речник Міністерства нафти Ірану Саман Годусі в соцмережі X.

12 березня Міністерство фінансів США заявило, що Сполучені Штати дозволяють тимчасову купівлю російської нафти, яка вже перебуває в морі, з метою стабілізації ринків, що викликало критику багатьох демократів у США, а також Європейського Союзу і президента України Володимира Зеленського.