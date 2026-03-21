МАГАТЕ закликало до «стриманості» після удару по об’єкту зі збагачення урану в Ірані

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 21 березня оголосило, що Іран повідомив організації про напад на його об’єкт зі збагачення урану в Натанзі.

Агентство заявило, що про підвищення рівня радіації за межами об’єкта не повідомлялося, додавши, що розслідує ситуацію.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повторив свій заклик до «військової стриманості для запобігання ядерній аварії», додали в агентстві.

Раніше Організація з атомної енергії Ірану заявила, що об’єкт зі збагачення урану в Натанзі був атакований Сполученими Штатами й Ізраїлем. При цьому про витік радіоактивних матеріалів не повідомляли.

Це – щонайменше другий випадок, коли об’єкт у Натанзі став мішенню під час американсько-ізраїльської війни з Іраном, яка розпочалася 28 лютого.

Натанз також був уражений американськими бомбардувальниками B-2 1 липня 2025 року під час 12-денної війни Ізраїлю з Іраном. Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що об’єкт був «повністю й абсолютно» зруйнований.