Planet Labs обмежила доступ до супутникових знімків Близького Сходу через війну

Американська компанія Planet Labs обмежила доступ до своїх супутникових зображень Близького Сходу, щоб ними не могли скористатися противники США для атак на американські бази та об'єкти їхніх союзників. Про це повідомляє Reuters.

«Цей конфлікт динамічний і багато в чому унікальний порівняно з іншими, тому Planet Labs вживає рішучих заходів, щоб гарантувати, що наші знімки жодним чином не сприятимуть нападам на військовослужбовців та цивільних осіб союзних країн та НАТО», – пояснила в розмові з агентством представниця компанії.

Planet Labs надає супутникові знімки урядам, компаніям та засобам інформації. 9 березня компанія повідомила клієнтам, що продовжить поширювати зображення регіону, але тільки ті, які були зроблені щонайменше 14 днів тому. Такий крок зроблено, щоб знизити ризик використання знімків для завдавання ударів по базах НАТО, зазначає агентство.

Рішення ухвалене на тлі ескалації конфлікту навколо Ірану. У ніч на 11 березня Корпус вартових ісламської революції оголосив, що завдав найпотужнішого удару по об’єктах США та Ізраїлю з початку військової операції. За заявою КВІР, атака нібито тривала понад три години, протягом яких ракети запускалися безперервно.

Деякі фахівці стверджують, що Іран може отримувати доступ до комерційних зображень, зокрема через супротивників США. Видання The Washington Post із посиланням на джерела раніше писало, що розвідувальну інформацію Ірану може передавати Росія.

У розмові з CNBC спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф сказав, що Росія заперечує передавання Ірану розвідувальної інформації про військові активи США на Близькому Сході. Віткофф зазначив, що заперечення пролунало під час телефонної розмови президентів США та Росії 9 березня.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вважає, що в Ісфахані під землею розташоване сховище високозбагаченого урану. Про це йшлося в опублікованій нещодавно доповіді МАГАТЕ. Уран може використовуватися як паливо для ядерних реакторів або піддаватися переробці для створення ядерної зброї. Тегеран розробку такої зброї заперечує.