Нетаньягу: війна з Іраном може закінчитися «швидше, ніж люди думають»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран більше не має можливості продовжувати свою програму розробки балістичних ракет або збагачувати уран після тижнів американсько-ізраїльських авіаударів.

За словами Нетаньягу, війна може закінчитися «швидше, ніж люди думають».

Виступаючи на пресконференції 19 березня, Нетаньягу також заявив, що Ізраїль продовжує створювати умови для іранців, щоб вони могли повалити жорсткий режим. При цьому він додав, що «занадто рано» оцінювати, чи скористаються люди в Ірані ситуацією всередині країни.

«Зрештою, все залежатиме лише від них», – сказав Нетаньягу.

Спільні американсько-ізраїльські удари по Ірану почалися після масових протестів у цій країні місяцем раніше, на які іранська влада реагувала жорстокими діями. Тисячі демонстрантів були вбиті.

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США.