FT: США в Ірані вичерпали запаси боєприпасів, які розраховані на роки

Сполучені Штати початку війни з Іраном витратили запаси критично важливих боєприпасів, які розраховані на роки. Зокрема йдеться про запаси ракет великої дальності Tomahawk, пише Financial Times з посиланням на джерела.



«Військово-морський флот відчуватиме наслідки цих витрат протягом кількох років», – заявив співрозмовник газети.



Очікується, що найближчими днями Пентагон направить до Білого дому та Конгресу запит про додаткові витрати на військові потреби у розмірі до 50 мільярдів доларів.



Раніше цього тижня представники Пентагону повідомили сенаторів, що перші шість днів війни коштували США понад 11 мільярдів доларів – здебільшого це були витрати на боєприпаси. За словами джерела FT, найближчими днями відомство, як очікується, проінформують Конгрес про кількість витрачених боєприпасів.



За оцінками Центру стратегічних та міжнародних досліджень, за перші 100 годин війни США використали 168 ракет Tomahawk. Один з американських законодавців заявив FT, що «це дуже багато» і на відновлення запасу «підуть роки». Газета зазначає, що вартість однієї ракети Tomahawk становить 3,6 мільйона доларів.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю проти Ірану почалася 28 лютого і спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

Військові Ірану у відповідь атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.

Президент США Дональд Трамп 11 березня заявив, що Сполучені Штати «виграли» війну проти Ірану, але каже, що американські сили продовжуватимуть атакувати, доки робота не буде завершена у той час, як Тегеран завдав удару щонайменше по шести суднах у регіоні та пообіцяв подальші удари.

Коментарі Трампа та Білого дому протягом останніх днів були різними: від припущень, що війна може тривати від чотирьох до шести тижнів або довше, до можливості того, що вона може закінчитися «скоро».