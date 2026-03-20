Іран: Корпус вартових Ісламської революції заявив про загибель свого речника під час ударів Ізраїлю і США

Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив, що в результаті американсько-ізраїльських ударів загинув їхній речник Алі Мохаммед Наїні.

КВІР заявив без подробиць, що Наїні «загинув мученицькою смертю» на світанку 20 березня.

Всього за кілька годин до публікації заяви корпусу, зазначає Іранська служба Радіо Свобода, Радіо Фарда, близьке до КВІР агентство Fars опублікувало коментар Наїні. У ньому він заявив, що Іран продовжує «виробництво ракет навіть в умовах воєнного часу» і «проблем із запасами [зброї] немає».

Пізніше ізраїльська армія підтвердила інформацію про загибель Наїні. «Протягом багатьох років Наїні обіймав різні посади у сфері пропаганди і зв’язків із громадськістю. Останні два роки він був головним пропагандистом КВІР», – йдеться у заяві ЦАХАЛ.

Ізраїль і США розпочали операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Іран завдає ударів по військових базах США й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

В Ірані в результаті ударів були вбиті представники влади, зокрема верховний лідер аятола Алі Хаменеї, секретар Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані, міністр розвідки Ісмаїл Хатіб і командир воєнізованого формування «Басідж» Голамреза Сулеймані. Крім того, були повідомлення про поранення нового верховного лідера країни Моджтаби Хаменеї.