Саудівська Аравія видворяє військового аташе Ірану, його помічника і ще трьох співробітників посольства – МЗС

Саудівська Аравія оголосила персонами нон грата військового аташе Ірану, його помічника та ще трьох співробітників посольства, зобов’язавши їх залишити країну протягом 24 годин, повідомило МЗС країни.

У відомстві пояснили рішення «триваючими атаками Ірану» на територію королівства. За даними влади, від початку війни між США та Ізраїлем проти Ірану, Саудівська Аравія зазнала сотень ракетних і дронових ударів, більшість із яких вдалося перехопити.

У заяві МЗС наголошується, що подальші атаки з боку Тегерана можуть призвести до ескалації та матимуть «суттєві наслідки» для нинішніх і майбутніх відносин між країнами.

Раніше глава саудівського зовнішньополітичного відомства заявив, що Ер-Ріяд залишає за собою право на військову відповідь, а довіра до Ірану «була зруйнована після останніх атак».

Дипломатичні відносини між Саудівською Аравією та Іраном були відновлені у 2023 році після років протистояння, під час якого сторони підтримували різні політичні та військові сили в регіоні.

Остання ескалація, пов’язана з війною США та Ізраїлю проти Ірану, а також ударами Тегерана по країнах Перської затоки, вже призвела до перебоїв у постачанні нафти й газу з Близького Сходу та змусила окремі підприємства зупинити видобуток.

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю.

Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США. При цьому видання Axios писало, що США просили Ізраїль не атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану.



