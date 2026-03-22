Трамп назвав «головного ворога» США після «смерті Ірану»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що «головною загрозою для країни наразі є внутрішні політичні сили», зокрема Демократична партія. Відповідну заяву він оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social після подій, пов’язаних із падінням режиму в Ірані.

За словами Трампа, після зникнення зовнішньої загрози з боку Ірану, «найбільша небезпека для Сполучених Штатів походить зсередини». Він назвав своїх політичних опонентів «радикальними лівими» та розкритикував їхню компетентність.

«Тепер, після смерті Ірану, найбільшим ворогом Америки є радикальна ліва, вкрай некомпетентна Демократична партія», – написав президент.

Ця заява пролунала на тлі загострення політичної риторики у США та після різких висловлювань Трампа щодо міжнародних подій на Близькому Сході.

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США.



