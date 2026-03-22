Трамп підтримав Орбана перед виборами в Угорщині

Президент США Дональд Трамп висловив «повну підтримку» прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану перед парламентськими виборами у країні, які заплановані на 12 квітня. Згідно з опитуваннями, партії Орбана, яка залишається при владі понад 15 років, може загрожувати поразка за підсумками голосування. Сам Орбан та його прихильники висловлюють упевненість у перемозі.

У Будапешті 21 березня відбулася конференція Консервативної політичної дії (CPAC), в якій взяли участь діячі, які дотримуються консервативних, націоналістичних та євроскептичних поглядів. Усі вони так чи інакше висловили підтримку політиці Орбану. Відеозвернення Трампа було показано на початку засідання.

Президент США назвав Орбана «сильним лідером», який показав усьому світу, як потрібно «захищати свої кордони, культуру, спадщину, суверенітет та цінності». Він сказав про свою повну підтримку угорського прем’єра та про те, що сподівається на його повну перемогу.

Орбан подякував Трампу за підтримку. У своєму виступі він зазначив, що після вступу президента США на посаду американо-угорські відносини переживають «золотий вік».

У конференції взяли участь також прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе, президент Аргентини Хав’єр Мілей. Президента Польщі Кароля Навроцького за приїзд до Будапешта критикували члени польського проєвропейського уряду. Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відмовився від поїздки, пославшись на підпал, що розслідується як теракт у місті Пардубіце, він виступив із відеозверненням.

Орбан протиставляє себе європейському істеблішменту та заявляє про себе як про прихильника президента США. Останнім часом розбіжності між Орбаном і керівництвом ЄС та більшості країн Євросоюзу посилилися. Угорщина заблокувала виділення Україні узгодженого раніше кредиту в 90 мільярдів євро, а також не дає згоди на набуття чинності 20-го пакету санкцій. У свою чергу, влада України та частина європейських політиків звинувачують Орбана в проросійській позиції.

У ЗМІ останніми днями з'явилися публікації, в яких стверджується, що представники Угорщини інформують Москву про те, що відбувається на засіданнях Ради ЄС, а також про те, що нібито в Москві розроблявся план, як допомогти Орбану на виборах, зокрема, через організацію фейкового замаху на нього. Про це писала The Washington Post. Соратники угорського прем’єра заперечують ці твердження.

В адміністрації США раніше не приховували симпатій до нинішнього керівництва Угорщини. У Будапешті підтвердили, що перед виборами країну має відвідати віцепрезидент США Джей Ді Венс.