Ультиматум Трампа: Іран має відкрити Ормузьку протоку, щоб не втратити електростанції

Президент США Дональд Трамп поставив Ірану ультиматум, вимагаючи відкрити Ормузьку протоку впродовж двох діб.

«Якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку повністю і без загроз протягом 48 годин з цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні різні електростанції, починаючи з найбільшої», – написав Трамп у власній соцмережі Truth Social.

Пост Трампа в соцмережі Truth Social був опублікований уночі 22 березня за київським часом.

Іран заблокував Ормузьку протоку після початку війни на Близькому Сході. Через протоку проходило до п’ятої частини всього морського експорту нафти (близько 20 мільйонів барелів на добу), а також зрідженого газу. Випадання цього обсягу вже призвело до різкого зростання цін на нафту та змусило Міжнародне енергетичне агентство відкрити резерви, вивільнивши на ринок найбільший в історії обсяг близько 400 мільйонів барелів. Крім того, США тимчасово зняли санкції з російської нафти, яка перебуває на суднах у морі, а також із іранської нафти.