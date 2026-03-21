Єврокомісія закликала раніше почати запасатися газом через війну в Ірані

Європейський Союз закликав держави-члени розпочати заповнення газових сховищ раніше, «щоб уникнути конкуренції за постачання, яка може спричинити стрибок цін уже влітку». Такий крок пов’язаний із ризиками для енергетичного ринку на тлі війни в Ірані.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен у листі до урядів, з яким ознайомилося видання Bloomberg, також запропонував знизити цільові показники заповнення газосховищ до 80% і максимально використовувати гнучкі механізми, передбачені законодавством ЄС.

Згідно з пропозицією, країни можуть відхилятися від цього показника на 10 відсоткових пунктів, а за несприятливих ринкових умов – ще на 5 пунктів. Кінцевий термін виконання зобов’язань щодо заповнення сховищ – 1 грудня.

Йоргенсен зазначив, що наразі безпека постачання газу залишається «відносно стабільною», оскільки ЄС має обмежену залежність від імпорту з регіону конфлікту. Крім того, частина зрідженого природного газу вже пройшла через Ормузька протока до загострення ситуації.

Утім, Євросоюз, як великий імпортер енергоносіїв на світових ринках, може зіткнутися з наслідками у вигляді високих і нестабільних цін, що вплине на темпи закачування газу до сховищ.

Ізраїль і США завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп говорив, що мета цієї війни – знищити військовий потенціал Ірану й не допустити, щоб Тегеран створив ядерну зброю. Іран завдає ударів по Ізраїлю і країнах регіону, які співпрацюють зі США.